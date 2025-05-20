Anayasa Krizi ve Demokratik Ulus Devlet Forumu'nda 9 Maddelik Yol Haritası Açıklandı

(ANTALYA) - Muratpaşa Belediyesi tarafından "Anayasa Krizi ve Demokratik Ulus Devlet" başlığıyla düzenlenen Forum Muratpaşa'nın sonuç bildirgesinde Türkiye'nin anayasal geleceğine ışık tutacak dokuz maddelik bir yol haritası açıklandı.

Forum Muratpaşa, "Anayasa Krizi ve Demokratik Ulus Devlet" başlığıyla altıncı kez toplandı. Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde gerçekleşen forumun konuşmacıları gazeteci ve yazar Merdan Yanardağ ile Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. Süheyl Batum olurken; forumun moderatörlüğünü gazeteci Evren Özalkuş üstlendi. Forumun açılış konuşmasını da Belediye Başkanı Ümit Uysal yaptı.

Forumda, ulus devlet, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Türk milleti' tanımı çerçevesinde Anadolu'yu vatan yapan kurucu iradenin ortak adı olarak tanımlandı. İzleyicilerin soruları ve katkılarıyla şekillenen etkinlik sonunda, forumun sonuç bildirgesi kamuoyuyla paylaşıldı.

Sonuç bildirgesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin 1924, 1961 ve 1982 olmak üzere üç anayasa deneyimi yaşadığı hatırlatıldı. 1982 Anayasası'nda yapılan çok sayıda değişikliğe rağmen, özellikle kuvvetler ayrılığı gibi temel demokratik ilkeler açısından 1924 Anayasası'nın gerisine düşüldüğü vurgulandı. Türkiye'nin çağdaş, özgürlükçü ve katılımcı bir anayasaya olan ihtiyacı bir kez daha dile getirildi.

Yeni anayasanın yalnızca içeriğiyle değil, aynı zamanda hangi koşullarda ve nasıl hazırlandığıyla da ilgili olduğuna dikkati çekilen bildirgede, düşünce ve ifade özgürlüğünün güvence altına alındığı, katılımcı ve eşitlikçi bir ortamın anayasa yapım süreci için olmazsa olmaz olduğu belirtildi.

Forumun süreç önerileri

Katılımcılar, anayasa krizine ilişkin çözüm için dokuz maddelik bir öneri seti sundu. Geçmişte yapılan anayasa uygulamalarının demokratik gerilemeye neden olan yönlerinin analiz edilmesi, hatalardan ders çıkarılması gerekliliğiyle yeni anayasa yapım sürecinde düşünce ve ifade özgürlüğü başta olmak üzere temel hakların güvence altına alındığı eşitlikçi bir ortam kurulmasının şart olduğu kaydedildi.

Anayasa sürecinin kamu yararını önceleyen, şeffaf ve denetlenebilir bir şekilde yürütülmesi gerektiği, hiçbir siyasi yapı ya da çıkar çevresinin aracı haline getirilmemesi, Türkiye'nin iç dinamiklerine uygun olarak sürdürülmesi gerektiği diğer öneriler arasında yer aldı.

Anayasa'nın Türkiye'nin siyasal, ekonomik ve kültürel gerçeklerine uygun çözümler üretilmesi gerektiğin altı çizilen sonuç bildirgesinde yeni anayasa, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün tanımı çerçevesinde ulus devlet temeli üzerine inşa edilmesi gerektiği de belirtildi.

Anayasa'nın toplumun farklı kesimlerinin katılımıyla hazırlanması, Meclis ya da referandumla halkın onayına sunulması da forumun önerileri arasında yer alırken Anayasa ve haklar konusunda halkın bilinçlendirilmesi; yayınlar, kampanyalar ve etkinliklerle anayasal farkındalığın artırılması önerildi.