Anayasa Mahkemesi, Öğretmene Disiplin Cezası Verilmesini Sendikal Hakkın İhlali Olarak Değerlendirdi - Son Dakika
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Anayasa Mahkemesi, Öğretmene Disiplin Cezası Verilmesini Sendikal Hakkın İhlali Olarak Değerlendirdi

Anayasa Mahkemesi, Eğitim Sen üyesi öğretmene yapılan basın açıklaması nedeniyle verilen disiplin cezasını sendikal hakkın ihlali olarak değerlendirdi ve öğretmene 5 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

26.07.2024 12:39
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HABER: MEHMET OFLAZ

(ANKARA) - Anayasa Mahkemesi, Eğitim Sen üyesi öğretmene yaptığı basın açıklaması nedeniyle disiplin cezası verilmesini "sendikal hakkın ihlali" olarak değerlendirdi ve 5 bin TL manevi tazminat ödenmesini hükmetti.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'na (KESK) bağlı Eğitim Sen, kanun hükmünde kararnameyle ihraç edilen üyelerine destek olmak amacıyla 3 Aralık 2016 yılında Adana Atatürk Parkı'nda basın açıklaması yapmıştı. Basın açıklamasını okuyan Eğitim Sen üyesi öğretmen E.K., hakkında "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağıladığı" iddiasıyla disiplin soruşturması başlatmıştı.

Öğretmen E.K., ifadesinde, Adana KESK Şubeler Platformu tarafından hazırlanan basın metnini okuduğunu, metnin eleştirel düşünceleri içerdiğini ve ifade özgürlüğü kapsamında kaldığını belirtmiş, okuduğu metnin kesinlikle Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, hiçbir devlet kurumunu ve organını hedef almadığını dile getirmişti.

Öğretmen E.K., soruşturma sonucu kendisine verilen disiplin cezasının iptali istemiyle idare mahkemesine başvurmuştu. Mahkeme, eylemin sübuta erdiğini belirterek başvurucu E.K.'un itirazını reddetmişti.

AYM öğretmeni haklı buldu

Bunun üzerine öğretmen E.K., Anayasa Mahkemesi'ne 5 Nisan 2019 tarihinde bireysel başvuruda bulunmuştu. Dosyayı inceleyen Anayasa Mahkemesi, öğretmen E.K.'yı haklı buldu.

Anayasa Mahkemesi, sendika hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna, Anayasa'nın 51. maddesinde güvence altına alınan sendika hakkının ihlal edildiğine ve E.K.'ya 5 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Anayasa Mahkemesi, Öğretmene Disiplin Cezası Verilmesini Sendikal Hakkın İhlali Olarak Değerlendirdi - Son Dakika

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