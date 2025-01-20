Anestezi Uzmanına Narkoz İddiasıyla Hapis Cezası - Son Dakika
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Anestezi Uzmanına Narkoz İddiasıyla Hapis Cezası

Anestezi Uzmanına Narkoz İddiasıyla Hapis Cezası

Kayseri'de özel hastanede 3. çocuğunu dünyaya getiren Nesrin Satılmış'ın ölümüne neden olduğu iddia edilen anestezi uzmanı, 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

20.01.2025 12:41  Güncelleme: 12:42
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KAYSERİ'de 2016 yılında özel hastanede 3'üncü çocuğunu dünyaya getirdikten sonra fenalaşıp 10 gün sonra hayatını kaybeden Nesrin Satılmış'ın (37), fazla narkoz ile öldüğü iddiasıyla açılan ve Bölge Adliye Mahkemesi'nde 2 kez bozulan davada yeniden yargılanan anestezi uzmanı M.S.İ.'ye (67), 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, sanığın cezasının, statüsü ve cezanın üzerindeki etkisini de göz önüne alıp 605 gün karşılığı 54 bin 450 TL para cezasına çevrilmesine karar verdi.

Kentte yaşayan Şaban Satılmış'ın eşi ev kadını Nesrin Satılmış, 3'üncü kez hamile kaldı. Sağlıklı bir hamilelik dönemi geçiren Satılmış, kontrollere gittiği doktorun bulunduğu özel hastanede 25 Haziran 2016'da sezaryenle sağlıklı bir kız bebek dünyaya getirdi. Ameliyathaneden özel odaya alınan Nesrin Satılmış, dudaklarının mor olduğunu ve zayıf nefes aldığını gören yakınlarının tepkisi üzerine hastane yetkilileri tarafından Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakıma alınan Nesrin Satılmış, 10 gün sonra yaşamını yitirdi. O dönem çiftin kızları Ayşe 8, Aybüke ise 6 yaşındaydı. Satılmış'ın yeni dünyaya getirdiği bebeğine ise Nesrin adı verildi.

Ailesi, Nesrin Satılmış'ın aşırı dozda verilen narkoz nedeniyle öldüğünü iddia ederek, hastanenin anestezi uzmanı M.S.İ. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Soruşturma sonunda anestezi uzmanı hakkında Kayseri 13'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan dava açıldı. Yerel mahkeme tarafından yargılaması yapılan M.S.İ.'nin delil yetersizliği gerekçesiyle beraatine karar verildi. Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi tarafından 2 kez bozma kararı verilen dosya sonunda sanık M.S.İ. yeniden beraat etti.

İSTİNAF BERAAT KARARINI KALDIRDI

Nesrin Satılmış'ın şikayetçi ailesinin avukatı Serap Mercan, karara itiraz edip, dosyayı yeniden Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Dosyanın geldiği 2'nci Ceza Dairesi'nin incelemesinin ardından duruşma yapılmasına karar verildi. Duruşma sonrası istinaf mahkemesi sanığa verilen beraat kararını kaldırarak, 'Taksirle ölüme veya yaralanmaya neden olma' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Ceza Dairesi, sanığın cezasını sosyal statüsü ve cezanın üzerindeki etkisini de göz önüne alıp 605 gün karşılığı 54 bin 450 TL cezaya çevrilmesine karar verdi. Oy çokluğuyla alınan kararın Yargıtay temyiz yolu açık olmak üzere verildiği, üyelerden birinin de karara şerh koyarak karşı oy kullandığı belirtildi.

Ceza Dairesi tarafından alınan kararda şu ifadelere yer verildi:

"Dosyada mevcut Yüksek Sağlık Şurası, Adli Tıp Kurumu 1'inci ve 8'inci İhtisas Daireleri ile Adli Tıp Kurumu 3'üncü Üst Kurulu raporları, tanık beyanları, hastane kayıtları ve diğer deliller dikkate alındığında dairemizce yapılan değerlendirmede, sanığın sezaryen ameliyatı sonrası ihmali davranışları sonucunda ölen Nesrin Satılmış'ta ameliyat sonrası komplikasyonlar meydana geldiği ve bu nedenle vefat ettiği, maktulün ölümüyle sanığın eylemleri arasında illiyet bağının Adli Tıp Kurumu 3'üncü Üst Kurulu tarafından kurulamamasının nedeninin, ameliyat sonrası uyanma (derlenme) odası ve hastanın servise transferinde prosedür eksikliği (kayıt tutulmaması) ve servise tesliminde de kayıt eksikliği olduğu, bu durumun anestezi uzmanı olan sanığın kayıt ve takip sürecinde özensizliğinden kaynaklandığı, sanığın kendisinden kaynaklanan bu ihmallerin sanık lehine sonuç doğurmasının ceza hukukunun genel ilkeleri ile bağdaşmayacağı, Adli Tıp Kurumu 3'üncü Üst Kurulu tarafından da illiyet bağının bulunmadığı değil bu konuda değerlendirilme yapılamadığının belirtildiği, bu nedenle oluşan vicdani kanaate göre maktulün sezaryen ameliyatına anestezi uzmanı olarak katılan sanığın ihmali davranışları sonucu ölümün meydana geldiği kanaatine varılmıştır."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Anestezi Uzmanına Narkoz İddiasıyla Hapis Cezası - Son Dakika

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