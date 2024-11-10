Anıt Ağaçlarda Mantar Tehlikesi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Anıt Ağaçlarda Mantar Tehlikesi

Prof. Dr. Özsoy, Avrupa'da yayılan mantar hastalığının Türkiye'ye ulaştığını ve yayılma riski olduğunu belirtti.

10.11.2024 23:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'deki anıt ağaçlarda mantar tehlikesi

ÇEKÜL Vakfı Kayseri İl Temsilcisi Prof. Dr. Osman Özsoy:

"Hastalık Marmara'ya ulaştı, yayılma ihtimali yüksek"

KAYSERİ - Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı Kayseri İl Temsilcisi Prof. Dr. Osman Özsoy; Avrupa'da görülen ve özellikle anıt ağaçları olumsuz etkileyen mantar hastalığının ülke sınırları içerisine girdiğini söyleyerek; yayılma ihtimaline karşı gerekli önlemlerin alınması uyarısında bulundu.

Ağustos ayında Kayseri Ağaç Fosili Yüzeyi Araştırması çalışmasında İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Prof. Dr. Ünal Akkemik'in; Avrupa'da ağaçlar arasında hızla yayılan bir mantar hastalığından ve özellikle anıtsal ağaçları etkilediğinden bahsettiğini aktaran Prof. Dr. Özsoy; heyet ile birlikte Kayseri'de araştırma yaptıklarını söyledi. Araştırmalarda Kayseri'de mantar hastalığının olmadığını tespit ettiklerini ancak bu olmayacak anlamına gelmediğini ifade eden Prof. Dr. Özsoy; "Ünal akkemik; İspanya'da, İtalya'da, Fransa'da, Yunanistan'da böyle bir salgının olduğunu ve tek çaresinin maalesef ağaçların kesilerek yayılmasını önlemek olduğunu söyledi. Dolayısıyla biz bundan endişeleniyorduk. Fakat bu mantar hastalığı Türkiye'ye de ulaştı. Hatta bazı şehirlerimizde herkesin gözü önünde olan ağaçlar, mantarın yayılmasının önüne geçebilmek için kesildi. Bu bilgi bizim için yeni, özellikle anıtsal ağaçlar arasında yayılan mantar hastalığının varlığından haberimiz yoktu. Kayseri olarak ağaçlarımızın güvende olup olmadığı aklımıza geldi. Prof. Dr. Ünal Akkemik hoca ile şehrin içindeki bazı anıtsal ağaçları beraber dolaştık. Kayseri'de şuana kadar gözüken bir hastalığın olmadığını söyledi. Bu gelmeyecek manası taşımıyor, bunun için bir farkındalık olması gerekiyor. Türkiye'de yayılma yerlerinin takip edilmesi gerekiyor. Marmara'ya ulaştı ise Türkiye'ye de yayılma ihtimaliçokyüksek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Osman Özsoy, Türkiye, Kayseri, Güncel, Kültür, Tarım, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anıt Ağaçlarda Mantar Tehlikesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:08 Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı
22:16 Trump göreve başlamadan Biden’a talimatı iletti: Hizbullah’la ateşkeste ilerleme sağlanmalı Trump göreve başlamadan Biden'a talimatı iletti: Hizbullah'la ateşkeste ilerleme sağlanmalı
21:47 Atatürk’ün fotoğrafını gören Erdoğan, hemen Murat Bardakçı’ya döndü: Hala konuşuyorlar ya Atatürk'ün fotoğrafını gören Erdoğan, hemen Murat Bardakçı'ya döndü: Hala konuşuyorlar ya!
20:47 Narin’in babası açık açık katili söyledi: Mahkemede o hariç herkes ağladı Narin'in babası açık açık katili söyledi: Mahkemede o hariç herkes ağladı
19:01 Erdoğan’dan Kabine sonrası “kayyum“ mesajı: Türkiye’nin geleceğinde terör destekli siyasete yer yok Erdoğan'dan Kabine sonrası "kayyum" mesajı: Türkiye'nin geleceğinde terör destekli siyasete yer yok
11:32 Jose Mourinho’nun Nusret ile çektiği videoya herkes aynı yorumu yapıyor Jose Mourinho'nun Nusret ile çektiği videoya herkes aynı yorumu yapıyor
11:22 Yargıtay Başkanı Sayın Ömer Kerkez’den 10 Kasım mesajı Yargıtay Başkanı Sayın Ömer Kerkez'den 10 Kasım mesajı
11:02 Son seçim anketinde CHP ile AK Parti arasındaki fark 5 puana kadar çıktı Son seçim anketinde CHP ile AK Parti arasındaki fark 5 puana kadar çıktı
10:50 Tarkan’dan duygulandıran 10 Kasım mesajı Tarkan'dan duygulandıran 10 Kasım mesajı
10:47 Doğu Akdeniz’de fırtına uyarısı Doğu Akdeniz'de fırtına uyarısı
10:46 Galatasaray’dan Icardi’ye büyük jest Galatasaray'dan Icardi'ye büyük jest
10:40 Süper Lig devleri Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve minnetle andı Süper Lig devleri Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle andı
10:37 Gelibolu Belediyesi’nin 10 Kasım için astığı Atatürk posteri ilçeyi karıştırdı Gelibolu Belediyesi'nin 10 Kasım için astığı Atatürk posteri ilçeyi karıştırdı
09:57 Wanda Nara’nın yeni sevgilisi Galatasaray taraftarının sinir uçlarıyla oynuyor: En büyük Fenerbahçe Wanda Nara'nın yeni sevgilisi Galatasaray taraftarının sinir uçlarıyla oynuyor: En büyük Fenerbahçe
09:52 Esenyurt’a kayyum atanan Can Aksoy, 10 Kasım töreninde protesto edildi Esenyurt'a kayyum atanan Can Aksoy, 10 Kasım töreninde protesto edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2024 00:12:47. #1.12#
SON DAKİKA: Anıt Ağaçlarda Mantar Tehlikesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.