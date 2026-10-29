Anıtkabir’de Cumhuriyet Bayramı coşkusu - Son Dakika
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Anıtkabir’de Cumhuriyet Bayramı coşkusu

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Anıtkabir’de Cumhuriyet Bayramı coşkusu
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ANITKABİR, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yağışlı havaya rağmen ziyaretçi akınına uğradı.

ANITKABİR, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yağışlı havaya rağmen ziyaretçi akınına uğradı.

Anıtkabir, Cumhuriyet'in ilanının 103'üncü yıl dönümü nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen resmi törenin ardından halkın ziyaretine açıldı. Başkentte gün boyu devam eden sağanak yağmura rağmen her yaştan binlerce kişi, Atatürk posterleri ve Türk bayraklarıyla Anıtkabir'e akın etti. Aslanlı Yol'dan yürüyüp, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çıkanlar dua okuyup, karanfil bıraktı. Ziyaretçiler, Anıtkabir'in çeşitli bölgelerinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Kaynak: DHA
Cumhuriyet BayramıAnıtkabirGüncelSon Dakika

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