Anız Yakılması Türkiye'deki Orman Yangınlarının Kaynağı - Son Dakika
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Anız Yakılması Türkiye'deki Orman Yangınlarının Kaynağı

Türkiye'de Haziran ayında çıkan 430 orman yangınının 21'i anız yakılmasından kaynaklandı. Anız yakılması, toprak ve bitki yetiştiriciliği açısından zararlı olduğu gibi orman yangınlarına da yol açmaktadır. Anızın yerinde bırakılması, toprağın ve bitkilerin sağlığı için önemlidir. Ayrıca anız, gübre görevi de görmektedir ve su kaynaklarının korunmasına yardımcı olmaktadır. Anız yakma işlemi durdurulmalı ve çiftçiler bilgilendirilmelidir.

28.06.2024 12:21
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Türkiye'de 1-23 Haziran'da çıkan 430 orman yangınından 21'i anız yakılmasından kaynaklandı.

Sıcaklıkların arttığı haziran itibarıyla Ege, Akdeniz ve Marmara bölgeleri başta olmak üzere birçok noktada orman yangınları yaşandı. Orman Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler, alevleri kontrol altına almak ve yangınları söndürmek için özveriyle mücadele ediyor. Bakanlığın hava filosu da çalışmalara destek veriyor.

Aşırı sıcakların tetiklemesine karşın, orman yangınlarının büyük bölümü insan kaynaklı başlıyor. Özellikle son dönemde anız yakılmasından kaynaklanan orman yangınları dikkati çekiyor.

AA muhabirinin Tarım ve Orman Bakanlığından aldığı bilgiye göre, ülke genelinde 1-23 Haziran'da çıkan 430 orman yangınında, 3 bin 733 hektarlık alan zarar gördü. Bu yangınların 21'i anız yakılan tarım arazisinden ormana sıçradı. Sadece 1-23 Haziran'da anız kaynaklı çıkan yangınlarda ise 1116 hektar ormanlık alan zarar gördü.

"Anız organik madde"

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Başkanı Prof. Dr. Gönül Aydın, birinci ürün hasadından sonra ikincisini ekmek isteyenlerin, yeni tohum yatağı açmak için anız yakmaya yöneldiğini söyledi.

Anızın yakılmasının sağlıklı bir yöntem olmadığına dikkati çeken Aydın, şöyle devam etti:

"Son günlerde ülkemizde anızlarda yapılan bu yakma işleminin orman yangınlarına da can kayıplarına da yol açtığını görüyoruz. Bu olumsuz durumları ortadan kaldırabilmek için bir defa anızın yerinde bırakılmasının toprak ve bitki yetiştiriciliği açısından yararlarını çok iyi bilmemiz gerekiyor. Artık dünyanın doğrudan ekime geçtiği, ülkemizde henüz daha başlangıç aşamasında olan anızın bir organik madde kaynağı olduğunun bilinciyle hareket edilmesi, bununla ilgili çiftçilerin bilgilendirilmesi, yararlarının, hem ekonomik anlamda hem toprağa faydaları ve bunun getireceği üründeki artışlar, ürün yetiştiriciliği üzerindeki faydalar anlamında anlatılması gerekiyor."

Anızın aynı zamanda gübre görevi gördüğünü belirten Aydın, "Son yıllarda kuraklıkla yüz yüzeyiz. Artık su kaynaklarımız, iklim değişikliği sebebiyle çok önem arz etmeye başladı. Anızın nem tutucu özelliği var. Toprak canlılarının çok önemli olduğunu biliyoruz, yangınlarla bunlar yok oluyor. Anızı yaktığımız zaman topraktaki canlıları da yakmış oluyoruz. Dolayısıyla anız yakmayı durdurmamız gerekiyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

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