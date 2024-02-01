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Anka Haber Ajansı 1 Şubat 2024 Gündemi - Son Dakika
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Anka Haber Ajansı 1 Şubat 2024 Gündemi

Anka Haber Ajansı 1 Şubat 2024 Gündemi

Milli Savunma Bakanlığı'nda basın bilgilendirme toplantısı yapılacak, Abdi İpekçi anılacak, Remzi Çayır protesto edecek, Türkiye Varlık Fonu denetlenecek, avukatlar açıklama yapacak, deprem mağdurları açıklama yapacak, Cumhurbaşkanı mezuniyet törenine katılacak, TBMM Genel Kurulu toplanacak, İYİ Parti Sözcüsü açıklama yapacak, Santa Maria Kilisesi ibadete açılacak, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Ödül Töreni düzenlenecek.

01.02.2024 08:14
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ANKA HABER AJANSI 1 ŞUBAT 2024 GÜNDEMİ

10.00: Milli Savunma Bakanlığı'nda basın bilgilendirme toplantısı yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ)

11.00: Gazeteci Abdi İpekçi, silahlı saldırı ile katledilmesinin 45'inci yıl dönümünde; İstanbul'daki Zincirlikuyu Mezarlığı'nda anılacak. (GÖRÜNTÜLÜ)

11.00: Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır ve partililer, Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesini, Anayasa Mahkemesi önünde protesto edecek. (GÖRÜNTÜLÜ)

11.00: TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Türkiye Varlık Fonu'nun hesapları denetlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ)

12.00: Avukatlar, Anayasa Mahkemesi'nin "hak ihlali" kararlarına karşın tahliye edilmeyen ve milletvekilliği düşürülen meslektaşları Can Atalay için Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ – CANLI)

13.30: Deprem Mağdurları ve Kayıp Yakınları Dayanışma Derneği, 6 Şubat Depremlerinin yıldönümünde Ankara Ulus Meydanı'nda açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ – CANLI)

14.00: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet Akademisi Başkanlığı 1. Dönem Aday Din Görevlileri Mezuniyet Töreni'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ – CANLI)

14.00: TBMM Genel Kurulu toplanacak. (GÖRÜNTÜLÜ)

14.30: İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, parti genel merkezinde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ – CANLI)

19.00: Silahlı saldırıya uğrayan İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi, düzenlenecek kefaret ayiniyle yeniden ibadete açılacak. (GÖRÜNTÜLÜ)

19.00: Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Ödül Töreni, TBMM Tören Salonu'nda düzenlenecek. Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ)

ANKA Haber Ajansı, iyi çalışmalar diler...

Kaynak: ANKA

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Milli Savunma Bakanlığı, Remzi Çayır, Türkiye, Deprem, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anka Haber Ajansı 1 Şubat 2024 Gündemi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Anka Haber Ajansı 1 Şubat 2024 Gündemi - Son Dakika
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