Anka Haber Ajansı 1 Şubat 2024 Gündemi

ANKA HABER AJANSI 1 ŞUBAT 2024 GÜNDEMİ
10.00: Milli Savunma Bakanlığı'nda basın bilgilendirme toplantısı yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ)
11.00: Gazeteci Abdi İpekçi, silahlı saldırı ile katledilmesinin 45'inci yıl dönümünde; İstanbul'daki Zincirlikuyu Mezarlığı'nda anılacak. (GÖRÜNTÜLÜ)
11.00: Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır ve partililer, Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesini, Anayasa Mahkemesi önünde protesto edecek. (GÖRÜNTÜLÜ)
11.00: TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Türkiye Varlık Fonu'nun hesapları denetlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ)
12.00: Avukatlar, Anayasa Mahkemesi'nin "hak ihlali" kararlarına karşın tahliye edilmeyen ve milletvekilliği düşürülen meslektaşları Can Atalay için Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ – CANLI)
13.30: Deprem Mağdurları ve Kayıp Yakınları Dayanışma Derneği, 6 Şubat Depremlerinin yıldönümünde Ankara Ulus Meydanı'nda açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ – CANLI)
14.00: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet Akademisi Başkanlığı 1. Dönem Aday Din Görevlileri Mezuniyet Töreni'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ – CANLI)
14.00: TBMM Genel Kurulu toplanacak. (GÖRÜNTÜLÜ)
14.30: İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, parti genel merkezinde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ – CANLI)
19.00: Silahlı saldırıya uğrayan İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi, düzenlenecek kefaret ayiniyle yeniden ibadete açılacak. (GÖRÜNTÜLÜ)
19.00: Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Ödül Töreni, TBMM Tören Salonu'nda düzenlenecek. Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ)
ANKA Haber Ajansı, iyi çalışmalar diler...
Furkan Palalı, Ayça Bingöl, Ceren Moray, Cansu Tosun, Serkay Tütüncü, Halil İbrahim Ceyhan, Melisa Döngel, Gözde Seda Altuner, Bestemsu Özdemir, Serhat Kılıç ve Devrim Yakut'un başrollerini paylaştığı Kirli Sepeti dizisine katılıyor.
CHP'nin aday göstermediği Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, İYİ Parti'nin CHP'yi "teröre alan açmakla" suçladığı afişleri ilçedeki billboardlarda yayınladı.
İzmir'de 'KADES' uygulamasından yardım isteyen 4 çocuk annesi B.K., kısa sürede evine gelen polis ekibi tarafından emniyete götürülerek ifade verdi. Şikayetçi olmadığı öğrenilen B.K., kendisini evine bırakan polis memurunu tabancası ile vurdu. Olayın ardından B.K.'nın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda polisi kendisine saldırdığı için vurduğunu belirttiği görüntüler ortaya çıktı.
Konya'da iki katlı kerpiç evin birinci katında dökülen böcek ilacı üst katta bulunan aileyi zehirledi. 5 kişi hastanede tedavi altına alınırken ailenin en küçük üyesi 7 yaşındaki çocuk ise hayatını kaybetti.
İBB Başkan adayı Murat Kurum katıldığı canlı yayında 6 Şubat depremlerine ilişkin konuşurken ölü sayısının 130 bin olduğunu ifade etti. Resmi makamlarca 50 bin olarak açıklanan ölü sayısı için 130 bin ifadesini kullanan Kurum'un sözleri kısa sürede gündem oldu. Gelişme üzerine konuya açıklık getiren Kurum, bu sayının 6 Şubat depremiyle alakalı değil Türkiye Cumhuriyeti tarihinde depremden ölenlerin yaklaşık olarak toplam sayısı olarak ifade ettiğini söyledi.
Yunanistan Kupası çeyrek final maçında Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Atromitos'u deplasmanda 2-0 yenerek yarı finale çıktı.
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.
Zonguldak'ta kadın kuaförlüğü yapan 45 yaşındaki Hasan E., yanında çırak olarak eğitim gören 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı. Çocuğa cinsel istismar sanığı, çıkarıldığı mahkemede kendisine iftira atıldığını iddia etti.
Son Dakika › Güncel › Anka Haber Ajansı 1 Şubat 2024 Gündemi - Son Dakika
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