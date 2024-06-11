TÜİK, 2023 Tüketim Harcaması ve Ticaret Endekslerini Açıklayacak

Güncel

10.00 -TÜİK, 2023 yılı Hanehalkı Tüketim Harcaması, Nisan-2024 Ticaret Satış Hacim Endeksi ve Nisan-2024 Ciro Endeksleri'ni açıklayacak. (ANKARA)

10.30- (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR) İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay , Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü desteği ile düzenlenen "Kapsayıcı ve Erişilebilir Kentsel Mobilite" konulu #connect4mobılıty 2024 etkinliğinin açılış konuşmasını yapacak.

10.45 - 12.45 - TBMM'de MHP, DEM Parti Grup Toplantıları yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - TBMM)

11.30- CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "7500 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu ile Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un bazı maddelerinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurduktan sonra açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

13.00- Ayşe Ateş, Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır'ı Parti Genel Merkezi'nde ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

14.30 - 15.00 - 15.30- TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Bakanlığın çalışmalarına ilişkin bilgi verecek, Erzincan'ın İliç İlçesinde Meydana Gelen Maden Kazasını Araştırma Komisyonu'nda akademisyenler sunum yapacak, Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'ndan Oluşan Karma Komisyon'da Kamu Denetçiliği Kurumu 2023 Yıllık Raporu'nu açıklayacak. (TBMM)

15.00 - TBMM Genel Kurulu'nda Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşülmesine devam edilecek. (TBMM)

15.00- Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, MYK toplantısı sonrası basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

16.00- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i CHP Genel Merkezi'nde ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

17.00- Sendikaların çağrısıyla bir araya gelen kamu çalışanları "Laik Bilimsel ve Demokratik Müfredat" için TBMM Milli Egemenlik Parkı'ndan Milli Eğitim Bakanlığı'na yürüyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

18.30- İzmir Müfredata Hayır Platformu, yürüyüş ve basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

19.00- Müfredatı Geri Çekin Platformu, Kadıköy'de açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında yapılacak BRICS Plus oturumuna katılacak. (RUSYA)

TSK ve KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, "Şehit Teğmen Caner Gönyeli Tatbikatı 2024"ün kara safhasını yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ GİRNE)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…