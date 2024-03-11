Anka Haber Ajansı 11 Mart Pazartesi Gündemi

Samsun'da Dilenci Kılığındaki Hırsızlar Yakalandı

Samsun'da düzenlenen operasyonla, dilenci kılığıyla girdikleri binalardan hırsızlık yaptıkları belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda, aralarında hırsızlık suçundan 30 ve daha fazla kaydı olanların da bulunduğu 6 kadın ve 2 suça sürüklenen çocuk 8 kişi yakalandı. Suça sürüklenen çocuklar salıverildi. Zanlılardan S.A. ile R.Y. tutuklandı, B.Y, B.V, P.A. ve Ü.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.