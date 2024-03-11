1- CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP İzmir Seçim Koordinasyon Merkezi'nde gündeme ilişkin basın toplantısı yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/10.00)
2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da Emre Saltık için düzenlenen anmaya katılacak. İSKİ Küçükçekmece Ayamama- Kaynarca Yağmur Suyu Tünelleri Kazı Başlatma Töreni'ne katılacak. Çatalca ve Silivri'de düzenlenecek halk buluşmasında konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ CANLI 11.00- 12.00- 15.00 16.30)
3- TİP Çankaya Belediye Başkan adayı İrfan Değirmenci, TİP Genel Merkezi'nde gazetecilerle bir araya gelecek. (GÖRÜNTÜLÜ - 11.00)
4- İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Prof. Dr. Kürşad Zorlu, TBMM'de basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ/ CANLI 12.00)
5- İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla gerçekleşecek Küçükçekmece Ayamama-Kaynarca Yağmur Suyu Tüneli ile Gürpınar Yağmur Suyu Tüneli Kazı Başlama Töreni, 8.Dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Son Toplantı Töreni ile Eyüpsultan- Bayrampaşa Tramvay Hattı Sözleşme İmzalama ve İş Başlatma Töreni'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ 12: 00-13: 30-15: 00)
6- Prof. Dr. Naci Görür, İzmir'de "Deprem ve Dirençli Kentler" konulu konferansa katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/13.00)
7- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'nın Çubuk ve Pursaklar ilçelerinde esnaf ziyaretleri yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ- 13.30- 15.00)
8- Gezi Direnişi sırasında öldürülen Berkin Elvan, ölümünün 10. yılında Feriköy Mezarlığı'nda anılacak. (15.00)
9- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı'nda şehit aileleri ile iftar programına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ 18.58)
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Son Dakika › Güncel › Anka Haber Ajansı 11 Mart Pazartesi Gündemi - Son Dakika
Menteşe Belediyesi, Ramazan ayı boyunca her gün bir hayırseverin sağladığı erzak ile 3 bin kişilik 4 çeşit iftar yemeği verecek. İftar yemekleri pazaryerinde ve Cumhuriyet Okulu bahçesinde kurulacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tuzla ve Zeytinburnu'nda vatandaşları kentsel dönüşüm kampanyaları hakkında bilgilendirdi. İstanbul turu kapsamında gerçekleştirilen bilgilendirme etkinliği, 39 yeni bilgilendirme aracıyla 39 ilçede devam ediyor.
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesinde bulunan 102 okul servis aracını kontrol etti ve kusurlu bir şoföre trafik cezası yazdı. Ayrıca, okul servis şoförleri ve rehber personeline güvenli öğrenci taşıma kuralları konusunda trafik eğitimleri verildi.
Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivali, ünlü isimlerin katılımıyla on binlerce vatandaşı ağırladı. Festivalde 260 girişimci kadın stant açarak el sanatlarıyla uğraşırken, konserler, tiyatro ve çeşitli etkinlikler de gerçekleştirildi.
Samsun'da düzenlenen operasyonla, dilenci kılığıyla girdikleri binalardan hırsızlık yaptıkları belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda, aralarında hırsızlık suçundan 30 ve daha fazla kaydı olanların da bulunduğu 6 kadın ve 2 suça sürüklenen çocuk 8 kişi yakalandı. Suça sürüklenen çocuklar salıverildi. Zanlılardan S.A. ile R.Y. tutuklandı, B.Y, B.V, P.A. ve Ü.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsung Electronics Türkiye tarafından düzenlenen Kadın Teknisyen Eğitim Programı'nın üçüncü dönemi başarıyla sona erdi. Program kapsamında mezun olan 25 kadın teknisyen, sertifika almaya hak kazandı. Bu sertifika sayesinde mezunlar, mobil iletişim sektöründe istedikleri şirkette çalışma fırsatı elde edecekler. Program, kadınların cihaz bakımı ve onarımı alanında mesleki gelişimlerini desteklemeyi ve toplumsal farkındalık yaratmayı hedefliyor. Samsung Electronics Türkiye yetkilileri, programın toplumsal dönüşüme katkı sağladığını ve kadınların iş hayatına katılımını önemsediklerini belirtti.
Gaziantep'in Karkamış ilçesinde yaşlı bir çiftin evinde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi. Çift evde yokken çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü. Yangının sobadan kaynaklandığı iddia edilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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