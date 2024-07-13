Güncel

11.00 - 16.30 - 18.00 - 20.00 - İYİ Parti, Afyonkarahisar'da istişare kampı düzenliyor. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, kampta açılış konuşması yapacak, kent merkezinde esnafla bir araya gelecek, Çay Belediye Başkanlığı'nı ziyaret edecek ve Çay Vişne Festivali'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ AFYONKARAHİSAR)

13.00- Türkiye İşçi Partisi Sözcüsü Sera Kadıgil, Beşiktaş Cumartesi Pazarı'nda açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

15.00 - 18.00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Yerleşkesi'nde Kurmay Subay Mezuniyet Töreni'ne, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

19.00- Hayvan Hakları Savunucuları, TBMM gündemine gelen yasa teklifini protesto edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

19.30- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Yuvamız İstanbul" mezuniyet törenine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İSTANBUL)

20.00- 15 Temmuz Belgeseli özel gösterimi, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın katılımıyla gerçekleşecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…