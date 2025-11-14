Anka Haber Ajansı 14 Kasım Cuma Gündemi - Son Dakika
Anka Haber Ajansı 14 Kasım Cuma Gündemi

14.11.2025 08:49
09.00 - Azerbaycan - Gürcistan sınırında düşen C-130 tipi kargo uçağında şehit olan 20 asker, Ankara'da düzenlenecek törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketlerine uğurlanacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

09.00 – 17.00 - Avrupa Birliği üye devletlerinin büyükelçilerinden oluşan AB heyeti ile AB Türkiye Delegasyonu Maslahatgüzarı Jurgis Vilcinskas, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanları Ayşe Serra Bucak Küçük ve Doğan Hatun'u ziyaret edip, Gastro İnovasyon Merkezi'nde düzenlenecek AB Kültürel Miras Sergisi'nin açılışına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - DİYARBAKIR)

10.00 - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Kültür ve Turizm Bakanlığı 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifi görüşmelerine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

10.00 - Haftalık karikatür ve mizah dergisi LeMan yöneticisi ve çizeri hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" suçlamasıyla açılan davanın görülmesine İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak. (İSTANBUL)

10.00 - TÜİK, eylül ayı ücretli çalışan istatistikleri ile hizmet ve inşaat üretim istatistiklerini açıklayacak. (ANKARA)

10.30 - DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Diyarbakır'da belediye eş başkanlarının katılımıyla düzenlenecek toplantıya katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ – CANLI/ DİYARBAKIR)

11.00 - 19 Mart operasyonu mağdurları tarafından kurulan Aile Dayanışma Ağı (ADA) 13. buluşmasını Saraçhane'de gerçekleştirecek. Buluşmaya önceki gün tahliye olan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer de katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

12.15 - 20.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük'ün ve Rauf Raif Denktaş'ın anıt mezarlarını ziyaret edecek. Özel, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile ayrı ayrı görüşecek. Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Merkezi'ni ziyaret edecek olan Özel, Toplumsal Adalet ve Mücadele Partisi Genel Başkanı Serdar Denktaş ve Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Zeki Çeler ile bir araya gelecek. Özel, Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ LEFKOŞA)

12.40 - Azerbaycan - Gürcistan sınırında düşen C-130 tipi kargo uçağında şehit olan Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce ve Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlenecek. Şehitler Ümit İnce ve Cem Dolapci Cebeci Şehitliği'ne, Cüneyt Kandemir ise Gölbaşı Ballıkpınarı Mezarlığı'na defnedilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

14.30 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Uluslararası İnsan Hakları Konferansı ve Yankılar Sergisi Açılış Programı"na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

17.00- Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, Sultançiftliği Mahallesi 637 parsel hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

19.28 - TELE2 HABER, internet sitesi, YouTube kanalı, X, İnstagram gibi tüm sosyal medya hesaplarında yayına başlayacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA

