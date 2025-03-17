Anka Haber Ajansı 17 Mart Pazartesi Gündemi

10.00 - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin tarım ürünleri üretici fiyat endeksini duyuracak. (ANKARA)

11.00 - 14.00 - DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, MHP ve AK Parti heyetleriyle TBMM'de bir araya gelecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

12.30 - Üniversite öğrencileri, "Eğitimde tasarruf olmaz, alacaklıyız, alacağız" çağrısıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yürüyecek. (GÖRÜNTÜLÜ/ ANKARA)

13.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin MYK Toplantısı'na başkanlık edecek. (ANKARA)

15.00 - 19.04 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin MKYK toplantısına başkanlık edecek, AK Parti Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları ve MKYK üyeleri ile iftar yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Genel Sekreteri'nin ev sahipliğinde Kıbrıs konulu genişletilmiş formatlı gayriresmi toplantıya katılacak. (CENEVRE)

- Suriye konulu Brüksel Konferansı yapılacak. (BRÜKSEL)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…