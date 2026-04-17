Anka Haber Ajansı 17 Nisan Cuma Gündemi

17.04.2026 09:02  Güncelleme: 10:04
09.30 - Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik 17'si tutuklu 61 sanığa verilen cezaların İstinaf'ta bozulmasının ardından operasyonu düzenleyen polisler, Kaplan'ın avukatları ve M7 kod adlı gizli tanık Serdar Sertçelik'in bulunduğu dosyaların birleştirilmesi sonucu oluşan 76 sanıklı davaya, Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Cezaevi Kampüsü'nde devam edilecek. (ANKARA)

09.30 - İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik iş makinesi ve araç kiralama hizmet alımlarında usulsüzlük yapıldığı iddialarını içeren İZBETON eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya dahil tutuksuz 56 sanığın yargılandığı  "ihaleye fesat karıştırma" davanın ikinci duruşması, İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

10.00 - TÜİK, mart ayı konut ve iş yeri satış istatistiklerini açıklayacak. (ANKARA)

10.00 - CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökan Zeybek ve Ensar Aytekin, Batı Karadeniz Belediye Başkanları Toplantısı'nın açılışında konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ KARABÜK)

10.00 - 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, ölümünün 33. yılında İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin de katılımıyla anılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

11.00 - Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, ABB Konferans Salonu'nda basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ -CANLI/ ANKARA)

11.00 - Lise öğrencisi Işıl Öykü Dinç'in ölümüyle ilgili davanın 3. duruşması İstanbul Anadolu Adliyesi'nde 56. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. (İSTANBUL)

12.00 - Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Karşıyaka Mezarlığı'nda eski Ankara Belediye Başkanı Ali Dinçer'i anma törenine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

12.30 - Sağlık meslek örgütleri "Sağlıkta Şiddete Karşı Mücadele Günü" dolayısıyla anma ve basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İSTANBUL)

13.00 - 16.30 - 18.00 - 19.00 - 20.45 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önceki Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Avusturya Sosyal Demokrat Partisi Genel Başkanı Andreas Babler, İtalya Demokrat Parti Sekreteri Elly Schlein, Hollanda İşçi Partisi - Yeşil Sol İttifakı Lideri Jesse Klaver ile görüşecek. Özel, Global Progressive Mobilisation (GPM) Liderler Resepsiyonu'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - BARCELONA)

13.30 - "Dersim Kadın Platformu", Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin, "Gerçek Suçlular Hesap Verene Kadar Mücadeleden Vazgeçmiyoruz" sloganıyla Tunceli Adliyesi önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ TUNCELİ)

13.30 - Şanlıurfa'da ve Kahramanmaraş'ta okullarda düzenlenen saldırılara karşı iş bırakan KESK üyeleri, iş bırakma eyleminin ikinci gününde de YKM önünde toplanıp İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü önüne yürüyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

14.00 - DEM Parti Eş Genel BaşkanıTuncer Bakırhan, Eğitim Sen'in Milli Eğitim Bakanlığı yanında sürdürdüğü nöbet eylemine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

14.00 - CHP Sözcüsü Zeynel Emre, CHP Silivri Dayanışma Merkezi'nde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

14.00 - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Kültürpark Lozan Kapısı'nda İZKİTAP- 7. Kitap Fuarı'nın açılışına ev sahipliği yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

15.30 - İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, İBB Belediye Meclisi'nde İBB'nin 2025 Faaliyet Raporu Sunumu'nu yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İSTANBUL)

19.00 - CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Meslek Fabrikası'na Vakıflar Genel Müdürlüğünce el konulmasına karşı geniş katılımlı basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152. Genel Kurulu kapsamında mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek. (İSTANBUL)

20.00 - Trendyol Süper Lig'in 30. haftası, Hesap.com Antalyaspor-TÜMOSAN Konyaspor ve Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçlarıyla başlayacak. (ANTALYA - İSTANBUL)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...

