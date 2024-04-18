Milli Savunma Bakanlığı\'nda basın bilgilendirme toplantısı yapılacak

Artvin Valisi Cengiz Ünsal, İl Genel Meclisi Başkanı ve Üyelerini Kabul Etti

Artvin Valisi Cengiz Ünsal, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından göreve başlayan İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Makar ve üyelerini makamında kabul etti. Vali Ünsal, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, üyeleri tebrik etti ve başarılar diledi. İl Genel Meclisi Başkanı Makar ise Vali Ünsal'a teşekkür ederek, ilin kalkınması ve gelişmesi için çalışacaklarını belirtti.