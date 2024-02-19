Erzincan İliç'teki maden ocağında toprak kayması meydana geldi - Son Dakika
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Erzincan İliç'teki maden ocağında toprak kayması meydana geldi

Erzincan İliç\'teki maden ocağında toprak kayması meydana geldi

Erzincan İliç'teki maden ocağında meydana gelen toprak kayması sonrası yaşanan gelişmeler takip ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç'i ziyaret edecek. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu basın toplantısı düzenleyecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i resmi törenle karşılayacak.

19.02.2024 08:41  Güncelleme: 08:44
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Erzincan İliç'teki maden ocağında meydana gelen toprak kayması sonrası gelişmeler izleniyor. GÖRÜNTÜLÜ- CANLI

11.00 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul Ticaret Odası ( İTO )Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç'i ziyaret edecek. GÖRÜNTÜLÜ

13.30 İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, genel merkezde basın toplantısı düzenleyecek. GÖRÜNTÜLÜ-CANLI

14.30  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye gelen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i Cumhurbaşkanlığı külliyesinde resmi törenle karşılayacak. GÖRÜNTÜLÜ- CANLI

Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Ekrem İmamoğlu, Şekib Avdagiç, İlham Aliyev, Kürşad Zorlu, İYİ Parti, Erzincan, İto, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzincan İliç'teki maden ocağında toprak kayması meydana geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan İliç'teki maden ocağında toprak kayması meydana geldi - Son Dakika
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