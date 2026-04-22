Anka Haber Ajansı 22 Nisan Çarşamba Gündemi

22.04.2026 09:12
09.00 - İstanbul Valisi Davut Gül ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan'ın katılımı ile imzalanacak protokol ile 20 bin öğrenci 22 Nisan-30 Haziran 2026 tarihleri arasında Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda yer alan müzeleri ziyaret edecek, ilk öğrenci grubu uğurlanacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL

09.30 - TBMM'de Yeni Yol grup toplantısı yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

10.00 - CHP'nin Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Aylin Nazlıaka, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde basın toplantısı yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

10.00 - "Merkez Ankara" inşaatında 15 Ağustos 2022'de şiddetli fırtına ve sağanakta perde kalıpların devrilmesi sonucu stajyer iki mühendislik öğrencisinin ölmesi ve birinin yaralanmasına ilişkin 5 sanıklı davanın duruşmasına Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesine devam edecek. (ANKARA)

10.00 - Milli Savunma Bakanlığı'nda haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenlenecek. (ANKARA)

10.00 - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 414 sanıklı İBB Davası'nın görülmesine Silivri'de devam edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

10.00 - "Aziz İhsan Aktaş suç örgütü" iddiasıyla açılan ve İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen davanın ikinci duruşmasına Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi duruşma salonunda devam edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

10.00 - TÜİK, nisan ayına ilişkin tüketici güven endeksini, Ekim-Aralık 2025 dönemine yönelik hane halkı yurt içi turizm istatistiklerini yayımlayacak. (ANKARA)

10.30 - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Tören Salonu'nda dünya çocuklarını kabul edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

11.00 - 14.30 - DEM, TİP, CHP, EMEP, EHP, TÖP, ESP, DBP, Devrimci Parti, SODAP, SYKP, SMF ve Yeşil Sol Parti temsilcilerinden oluşan heyet, Edirne'de Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı, Silivri'de ise Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Osman Kavala'yı ziyaret ettikten sonra ortak basın açıklamaları düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ EDİRNE - İSTANBUL)

11.00 - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

11.00 - TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılan değişikliklerin sahaya yansımasına ilişkin sunum yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

12.00 - Önceki Ankara İl Başkanları, CHP Ankara İl Başkanlığı'na dayanışma ziyaretinde bulunacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

13.00 - 19 Mart operasyonu mağdurları tarafından kurulan Aile Dayanışma Ağı, Dilek Kaya İmamoğlu ile İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'ın katılımıyla, Silivri Dayanışma Merkezi'nde tutuklu yakınlarının ortak mesajını kamuoyu ile paylaşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

13.30 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

14.00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı'nda NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

14.00 - Kuzey Ormanları Savunması, İstanbul Kuzey Demiryolu Geçiş Projesi'ne (INRAIL) ilişkin basın açıklaması gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

14.00 - TBMM Genel Kurulu'nda Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmelerine devam edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

14.00 - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politika Kurulu (PPK), politika faizini açıklayacak. (ANKARA)

14.30 - TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nda sosyal medya, dijital oyunlar ve çocuklara etkisine ilişkin görüşme yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

14.30 - TEZ-KOOP-İŞ Sendikası, Özel İtalyan Lisesi'nde devam eden greve ilişkin İtalya Büyükelçiliği önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

18.00 - DİSK - KESK - TMMOB - TTB Genel Başkan ve yöneticilerinin katılımıyla 1 Mayıs'ın kutlanacağı Kadıköy İskele Meydanı'nda bildiri dağıtımı ve basın açıklaması gerçekleştirilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...

Kaynak: ANKA

Adalet Bakanı Gürlek’ten Gülistan Doku açıklaması: Önemli olan mezarın yerini bulmak Adalet Bakanı Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması: Önemli olan mezarın yerini bulmak
Ailesi görmek istemiyor İşte Özkan Yalım’ı cezaevinde ziyarete giden tek isim Ailesi görmek istemiyor! İşte Özkan Yalım'ı cezaevinde ziyarete giden tek isim
41 ilde düzenlenen yasa dışı bahis soruşturmasında 111 kişi gözaltına alındı 41 ilde düzenlenen yasa dışı bahis soruşturmasında 111 kişi gözaltına alındı
İletişim Başkanlığı’ndan “PTT’ye siber saldırı“ iddialarına yalanlama İletişim Başkanlığı'ndan "PTT’ye siber saldırı" iddialarına yalanlama
Mardin’de silahlı saldırıya uğrayan çoban hayatını kaybetti Mardin'de silahlı saldırıya uğrayan çoban hayatını kaybetti
Anne Hathaway, ’Dünyanın En Güzel Kadını’ seçildi Anne Hathaway, 'Dünyanın En Güzel Kadını' seçildi
AVM’lere girişler ücretli mi oluyor Cumhurbaşkanlığından açıklama var AVM'lere girişler ücretli mi oluyor? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
Vahim iddia: İskan alamayan müteahhit, Onursal Adıgüzel’in katıldığı cenazeyi basmış Vahim iddia: İskan alamayan müteahhit, Onursal Adıgüzel’in katıldığı cenazeyi basmış
Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan’dan Bankasürans Zirvesi’nde önemli mesaj Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan'dan Bankasürans Zirvesi'nde önemli mesaj
Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, görevinden uzaklaştırıldı Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, görevinden uzaklaştırıldı

09:06
İran, Umman açıklarında bir konteyner gemisini uyarı bile yapmadan vurdu
İran, Umman açıklarında bir konteyner gemisini uyarı bile yapmadan vurdu
08:55
Her markette satılıyor 14 yıllık dev şirket konkordato ilan etti
Her markette satılıyor! 14 yıllık dev şirket konkordato ilan etti
08:33
İran müzakere masasına oturmak için tek bir şart sunup resti çekti: Çatışmalar başlarsa...
İran müzakere masasına oturmak için tek bir şart sunup resti çekti: Çatışmalar başlarsa...
08:04
Trump’tan İran’ın şartlarına yanıt Kesin kararını duyurdu
Trump'tan İran'ın şartlarına yanıt! Kesin kararını duyurdu
07:45
Trump ateşkesi uzattı, piyasalar tepetaklak oldu
Trump ateşkesi uzattı, piyasalar tepetaklak oldu
07:39
Savaş yakıt fiyatlarını uçurdu, Alman havayolu devi 20 bin uçuşu iptal ediyor
Savaş yakıt fiyatlarını uçurdu, Alman havayolu devi 20 bin uçuşu iptal ediyor
07:31
Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti düzenlemesi
Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti düzenlemesi
06:48
Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel rüşvet soruşturması kapsamında tutuklandı
Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel rüşvet soruşturması kapsamında tutuklandı
06:20
Hürmüz’de el konulan gemiden çıkanlar Trump’ı rahatsız etti
Hürmüz'de el konulan gemiden çıkanlar Trump'ı rahatsız etti
02:53
Sosyal medya ve doğum izni düzenlemelerini içeren kanun teklifi TBMM’de kabul edildi
Sosyal medya ve doğum izni düzenlemelerini içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
01:59
Okul saldırganının annesi neden tutuklandı Savcılıktan açıklama var
Okul saldırganının annesi neden tutuklandı? Savcılıktan açıklama var
