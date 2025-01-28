Anka Haber Ajansı 28 Ocak Salı Gündemi

10.00- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ocak ayına ilişkin sektörel enflasyon beklentilerini açıklayacak. (ANKARA)
10.45 - 12.45 - 13.30- MHP, DEM Parti ve CHP TBMM grup toplantısı yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)
11.00- DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, TBMM'de Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu temsilcileriyle görüşecek. (ANKARA)
12.00 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSKİ Küçükçekmece Çevre Projesi Temel Atma Töreni'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)
14.00- Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, MYK toplantısı sonrası açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)
14.30 - TİP Genel Başkanı Erkan Baş, TBMM'de basın toplantısı yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ- CANLI/ ANKARA)
14.30 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığında Bosna-Hersek Parlamentosu Temsilciler Meclisi Başkanı Denis Zvizdiç'i kabul edecek. (ANKARA)
15.00 - TBMM Genel Kurulunda, Bolu Grand Kartal Otel'deki yangınla ilgili Meclis araştırması önergeleri görüşülecek, Türkiye Adalet Akademisi Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. (ANKARA)
- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'da çeşitli temaslarda bulunacak. (RİYAD)
ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…
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