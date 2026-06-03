Günlük Siyaset ve Hukuk Gündemi - Son Dakika
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Günlük Siyaset ve Hukuk Gündemi

03.06.2026 09:00  Güncelleme: 10:11
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TBMM grup toplantıları, Ayhan Bora Kaplan davası, İBB duruşması, Başak Gürkan cinayeti duruşması, COP31 hazırlıkları, enerji töreni ve Nazım Hikmet anması gibi birçok önemli etkinlik bugün gerçekleşecek.

09.30 - 10.30 - TBMM'de Yeni Yol ve İYİ Parti grup toplantıları yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

09.30 - Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik 17'si tutuklu 61 sanığa verilen cezaların istinafta bozulmasının ardından operasyonu düzenleyen polisler, Kaplan'ın avukatları ve M7 kod adlı gizli tanık Serdar Sertçelik'in bulunduğu dosyaların birleştirilmesi sonucu oluşan 76 sanıklı davaya, Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Cezaevi Kampüsü'nde devam edilecek. (ANKARA)

09.30 - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Türkiye'nin Yeni Kalkınma Rotası: 2050 Vizyonu" programına katılacak. Programda, Kalkınma Politikaları Başkanı Sedat Yalçın tarafından "Anahtar Parti Kalkınma Politikaları Vizyonu"nu kamuoyuyla paylaşılacak. (GÖRÜNTÜLÜ -CANLI/ İSTANBUL)

10.00 - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kamerun Savunma Bakanı Joseph Beti Assomo ve beraberindeki heyet ile görüşecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

10.00 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 68'i tutuklu 414 sanıklı davanın duruşmasına, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki 1 No'lu salonda devam edilecek. (İSTANBUL)

10.00 - İklim alanında çalışan 16 sivil toplum kuruluşundan oluşan İklim Ağı, Kasım ayında, Türkiye'nin başkanlığında gerçekleşecek COP31'e giden yolda, Türkiye'nin iklim politikalarına ve hazırlık sürecine ilişkin değerlendirmelerini paylaşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

10.00 - Boşanma aşamasında olduğu Barış Arslan ve kayınpederi Kudret Arslan tarafından öldürülen Başak Gürkan cinayetinin ilk duruşması Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Duruşma öncesi kadın örgütleri adliye önünde basın açıklaması yapacak. (ANKARA)

10.30 - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Finlandiya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu ev sahipliğinde düzenlenen "Değişen Dünyada Türkiye: Bir Ortak, Bir Dengeleyici, Bir Stratejik Aktör" konulu etkinliğe katılacak. (HELSİNKİ)

11.00 - CHP Grup Başkanı Özgür Özel, istinafın mutlak butlan kararıyla görevleri sona eren Merkez Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya gelecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

11.00 - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

13.30 - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

14.00 - TBMM Genel Kurulu gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

14.00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

14.00 - CHP Sözcüsü Müslim Sarı, partisinin genel merkezinde Merkez Yönetim Kurulu toplantısının gündemine ilişkin açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

14.15 - TBMM Şanlıurfa ve Kahramanmaraş Okul Olaylarını ve Dijital Riskleri Araştırma Komisyonu'nda bazı akademisyenler dinlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

21.00 - İBB Kültür, bünyesindeki İBB Orkestra tarafından hazırlanan "Ben Nazım" ile Nazım Hikmet'i müzik, şiir ve anlatının iç içe geçtiği özel bir sahne performansıyla anacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Endonezya'yı ziyaret edecek. (CAKARTA)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...

Kaynak: ANKA

Kültür Sanat, Ekonomi, Savunma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Günlük Siyaset ve Hukuk Gündemi - Son Dakika

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