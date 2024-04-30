TÜİK, Mart 2024'e ilişkin dış ticaret istatistikleri ve Hizmet Üretici Fiyat Endeksi ile Ocak-Mart 2024 dönemi turizm istatistiklerini açıklayacak - Son Dakika
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TÜİK, Mart 2024'e ilişkin dış ticaret istatistikleri ve Hizmet Üretici Fiyat Endeksi ile Ocak-Mart 2024 dönemi turizm istatistiklerini açıklayacak

TÜİK, Mart 2024\'e ilişkin dış ticaret istatistikleri ve Hizmet Üretici Fiyat Endeksi ile Ocak-Mart 2024 dönemi turizm istatistiklerini açıklayacak

ANKA HABER AJANSI 30 NİSAN SALI GÜNDEMİ

30.04.2024 09:03  Güncelleme: 09:07
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10.00 - TÜİK, Mart 2024'e ilişkin dış ticaret istatistikleri ve Hizmet Üretici Fiyat Endeksi ile Ocak-Mart 2024 dönemi turizm istatistiklerini açıklayacak. (ANKARA)

10.00 - UKOME (İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi) nisan ayı toplantısı yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

10.45 - 12.45 -13.30 - TBMM'de MHP, DEM Parti ve CHP grup toplantıları yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI - ANKARA)

11.30 - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Yeni Anayasa" ile ilgili liderlerle yapacağı görüşmelere başlayacak. Kurtulmuş, bu kapsamda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i TBMM'deki makamında ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI - ANKARA)

13.00 - İYİ Parti Genel Başkanlığı'na seçilen Müsavat Dervişoğlu, TBMM Grup Başkanlığı'nda mazbatasını alacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI - ANKARA)

13.00 - İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSKİ Avrupa Yakası İçme Suyu Yatırımları Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI - İSTANBUL)

14.00 - AKP MYK, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI - ANKARA)

14.00 - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 92. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI - ANKARA)

14.00 - İl Koordinasyon Kurulu 2024 Yılı I. Dönem toplantısı, İstanbul Valisi Davut Gül'ün başkanlığında yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

15.00 - Erzincan'ın İliç İlçesinde Meydana Gelen Maden Kazasını Araştırma Komisyonu toplanacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

20.00 - Urla Belediyesi 10. Uluslararası Enginar Festivali basın toplantısı. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

- Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ev sahipliğinde Aksaz/ Marmaris açıklarında gerçekleştirilen KURTARAN-2024 Tatbikatı kapsamında Basın Günü faaliyeti düzenlenecek. (MUĞLA)

ANKA HABER AJANSI İYİ ÇALIŞMALAR DİLER...

Kaynak: ANKA

Çevre, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: TÜİK, Mart 2024'e ilişkin dış ticaret istatistikleri ve Hizmet Üretici Fiyat Endeksi ile Ocak-Mart 2024 dönemi turizm istatistiklerini açıklayacak - Son Dakika
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