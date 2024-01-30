Anka Haber Ajansı 30 Ocak 2024 Gündemi

ANKA HABER AJANSI 30 OCAK 2024 GÜNDEMİ

10.00: Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin ekonomik güven endeksi ile 2023 yılı yoksulluk ve yaşam koşulları istatistiklerini yayınlayacak.

10.45: MHP TBMM Grubu toplanacak. (GÖRÜNTÜLÜ – CANLI)

11.00: Kadınlar Burada Grubu, Sağlık Bakanlığı önünde "Herkes için Ücretsiz HPV Aşısı" talebiyle açıklama yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ – CANLI)

11.30: İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Adnan Menderes Havalimanı'nda karşılanacak. (GÖRÜNTÜLÜ)

12.00: Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Seçim Beyannamesi Tanıtım Toplantısı'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ – CANLI)

12.30: DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve DİSK Yönetim Kurulu üyeleri, TBMM Çankaya Kapısı önünde "Vergide Adalet Yasası" ile ilgili açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ – CANLI)

12.45: DEM Parti TBMM Kadın Grubu toplanacak. (GÖRÜNTÜLÜ – CANLI)

13.00: İYİ Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Topel Yıldırım, İYİ Parti Ankara İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ)

13.30: CHP TBMM Grubu toplanacak. (GÖRÜNTÜLÜ – CANLI)

15.00: TBMM Genel Kurulu toplanacak. Genel Kurulda, bazı uluslararası anlaşmalar görüşülecek. (GÖRÜNTÜLÜ)

16.30: Makine Mühendisleri Odası; mimar, mühendis ile şehir plancılarının ücretleri, çalışma koşulları ve özlük hakları ile ilgili odanın Taksim'deki İstanbul Şubesi'nde basın toplantısı düzenleyecek.

ANKA Haber Ajansı, iyi çalışmalar diler…