İstanbul Gayrettepe'deki gece kulübü yangınında gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edilecek

09: 30- İstanbul Gayrettepe'deki gece kulübü yangının ardından gözaltına alınan 11 şüphelinin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
10.00/11.00/16.00- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP'li 16 ilçe belediye başkanı, Anıtkabir'i ziyaret edecek. Yavaş, daha sonra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanığı Merkez Binası önünde halka hitap edecek, Mamak Belediyesi'nde devir-teslim törenine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI)
10.30 - 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle İzmir Barosu basın açıklaması yapacak ve "Yurttaşın Hak ve Özgürlüklerinin Güvencesi Olan Avukatlar Olarak Mesleğimizi Savunuyoruz" yürüyüşü düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)
11.30 - Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan mazbata alacak (GÖRÜNTÜLÜ/ CANLI - VAN)
12: 00- İstanbul Tuzla'da görevi AKP'li Şadi Yazıcı'dan devralan CHP'li Başkan Eren Ali Bingöl belediye önünde halkla buluşacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI)
14.00- CHP İzmir İl Başkanlığı Ramazan Bayramı Geleneksel Bayramlaşma Töreni, Genel Başkan Yardımcıları, Milletvekilleri ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın yanı sıra yeni seçilen ilçe belediye başkanlarının da katılımı ile gerçekleşecek (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)
14.30- Çankaya Belediyesi ile DİSK Genel İş arasında toplu iş sözleşmesi imzalanacak. İmza törenine Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner de katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ)
15: 00- İstanbul Beyoğlu'nun yeni Belediye Başkanı İnan Güney, görevi devralacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI)
19.42- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Topkapı Sarayı'nda Hırka-i Saadet Dairesi'ni ziyaret edecek ve İbn Haldun Üniversitesi'nde geleneksel TÜRGEV iftarına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ- CANLI)
İstanbul Gaziosmanpaşa'da yeniden sayım sonucu yarışı CHP'li Hakan Bahçetepe bir kez daha önde bitirdi. Mazbata süreci takip ediliyor.
Seçim sonuçlarına yapılan itirazlar, devir teslim törenleri ile ilgili gelişmeler izleniyor.
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Son Dakika › Güncel › İstanbul Gayrettepe'deki gece kulübü yangınında gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edilecek - Son Dakika
Özbekistan'da Aral Gölü'nün kuruyan kısmı ağaçlandırılarak bölgedeki çevre felaketinin akıbeti hafifletilmeye çalışılıyor.
Eskişehir İl Müftülüğü, GSB Yunus Emre Gençlik Merkezi ev sahipliğinde gençlere iftar verdi. İftar programında gençler arasında birlik ve beraberlik sağlandı. Programa İl ve ilçe Müftülükleri temsilcileri katıldı. Gençler, İl Müftüsü ve hayırseverlere teşekkür etti.
Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Seçim Kurulu'ndan mazbatasını alarak ikinci dönem Belediye Başkanlığı için makamına oturdu. Yalçın, kazananın Akdağmadeni olduğunu belirterek halka teşekkür etti.
Ekrem İmamoğlu, Sözcü gazetesine verdiği röportajda 2023 seçimlerindeki rakibi Murat Kurum hakkında 'İyi bir rakipti' şeklinde konuştu. Ayrıca, cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı sorusuna ise şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne odaklandığını belirtti.
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