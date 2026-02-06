Anka Haber Ajansı 6 Şubat Cuma Gündemi

03.40 - 04.17 - 10.00 - 11.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için anma programı kapsamında düzenlenecek halkla beraber sessiz yürüyüşe katılacak. Özel, deprem saatinde duran Saat Kulesi önünde depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için düzenlenecek anma programına katılacak. Özel, Şambayat Belde Belediyesi ve Gölbaşı Belediyesi'ni ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ADIYAMAN)

12.40 - 19.00- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Malatya Doğanşehir'de cuma namazını kılacak. Doğanşehir'de ikinci deprem saatinde basın açıklaması yapacak olan Özel, Doğanşehir Belediyesi ve Millet Bahçesi Konteyner Kenti'ni ziyaret edecek. Özel, Polat Beldesi, Akçadağ'da Ören Mahallesi ve esnaf ziyaretinin ardından Merkez Mezarlık Deprem Anıtı'nı ziyaret edecek. Özel, Malatya Nikah Sarayı'nda depremde hayatını kaybeden vatandaşları anma programına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ MALATYA)

04.17 - 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılında anma programları düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ADANA - KAHRAMANMARAŞ - MALATYA - HATAY)

10.00 - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yıldönümü nedeniyle mezarlık ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ADIYAMAN)

10.00 - İBB'nin KİPTAŞ eliyle Kadıköy'de hayata geçireceği örnek kentsel dönüşüm projelerinden biri olan Duygu Apartmanı'nda, deprem güvenli yapılar üretme hedefi doğrultusunda dönüşüm sürecinin ilk aşaması kapsamında yıkım çalışması gerçekleştirilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

10.00 - İzmir Valiliği 6 Şubat'ı anmak için Konak Meydanı'nda program düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

10.30 - 11.30 - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Hatay Barosu'nu ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - HATAY)

11.00 - 19 Mart operasyonu mağdurları tarafından kurulan Aile Dayanışma Ağı, 24. buluşmasını Saraçhane Parkı'nda gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

12.00 - Boğaziçi Üniversitesi önünde, boşaltılan kulüp odalarıyla ilgili açıklama yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

12.00 - Saadet Partisi İzmir İl Örgütü, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü yıl dönümü vesilesiyle; deprem gerçeğine ve sonrasında yaşanan aksaklıklara dikkati çekmek amacıyla, Türkiye genelinde eş zamanlı olarak yapılacak olan "Deprem Düdüğü" eylemi ve basın açıklaması Bayraklı deprem anıtında gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İZMİR)

13.00 - Gençlik örgütleri 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılında Beyazıt Meydanı'nda açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

13.30 - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılında Samandağ'da anma programına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - HATAY)

14.00 - İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, 6 Şubat depremleriyle ilgili açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

14.30 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılında anma programına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ OSMANİYE)

16.00 - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılında Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret edecek ve basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - HATAY)

16.30 - İstanbul Rehberler Odası (İRO), 6 Şubat 2023'te Adıyaman İsias Otel'de can veren rehberleri anacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

17.30 - 6 Şubat Platformu, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılında Paşaköşkü Su Deposu önünde toplanarak anma yürüyüşü gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ MALATYA)

18.00 - 21.00 - İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği, 6 Şubat'ı anmak için İzmir Deprem Şehitleri Anıtı önünde nöbet tutacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

18.30 - Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılında Yüksel Caddesi'nde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

18.30 - TMMOB İl Koordinasyon Kurulu, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılında Bayraklı Deprem Anıtı önünde bir araya gelecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

18.30 - İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri 6 Şubat depremlerinin üçüncü yıl dönümü nedeniyle Kadıköy İskele'de açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

19.00 - İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, Bayraklı Deprem Anıtı önünde 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı nedeniyle anma ve basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

19.30 - TMMOB İl Koordinasyon Kurulu, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılında Hatay Milletvekili Can Atalay'ı konu alan belgeselini İzmir Mimarlık Merkezi'nde izleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos ile görüşecek. (ANKARA)

