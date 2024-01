Anka Haber Ajansı, Mess ile Uzlaşma Sağlanamaması Sonucu Grev Kararı Alan Türk Metal Sendikası Üyesi Türk Traktör İşçileri ile Görüştü.

Haber: CEYLAN SAĞLAM- Kamera: MEHMET MEHMETLİOĞLU

Türk Metal Sendikası, işveren sendikası Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile 26 Eylül'de başlayan grup toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine dün grev kararı aldı. 198 işyerinde bugün tüm vardiya giriş çıkışlarında sendika üyesi işçiler tarafından protesto eylemi ve basın açıklaması yapıldı. ANKA Haber Ajansı, MESS'e bağlı işyerlerinden Türk Traktör'de çalışan işçiler ile görüştü. 9 yıldır Türk Traktör'de çalışan Müsalettin Öden, "İşyeri hariç et yiyemiyoruz, açık ve net. Bin lira, iki bin lira ile alışverişe gittiğim zaman arabayı dolduruyordum. Şimdi gidiyorum markete, bin lira iki bin lira veriyorum, bir poşet alıp çıkıyorum. Bıçak kemiğe dayandı diyoruz ya, kemik falan kalmadı; paramparça oldu" diye konuştu.

Türk Metal Sendikası, işveren sendikası Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile 26 Eylül'de başlayan grup toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine dün grev kararı aldığını açıklamıştı. Grup Toplu İş Sözleşmesi toplam 196 işverene bağlı 400'ün üzerinde iş yerini kapsayacak. Sözleşme, Türk Metal Üyesi yaklaşık 145 bin 33 işçiyi ilgilendiriyor. MESS sözleşmesi kapsamına giren Türkiye'nin en büyük 100 sanayi kuruluşu içinde yer alan 16 firma, ilk 50 kuruluş arasında yer alan 13 firmayı kapsayan toplam 198 işyerinde bugün tüm vardiya giriş çıkışlarında sendika üyesi işçiler tarafından protesto eylemi ve basın açıklaması yapıldı. Bugün tüm işyerlerinde ortak düzenlenen basın açıklamasına Türk Traktör'de katıldı.

Türk Metal Sendikası Ankara Şube Başkanı İbrahim Biçer, Türk Traktör işçileriyle birlikte yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"BIÇAĞIN KEMİĞE DAYANDIĞI NOKTAYA GELMİŞ BULUNUYORUZ"

"Geçen hafta, MESS'e bağlı iş yerlerinde yaptığımız açıklamada, son sözümüzü söylemiştik. Öyle anlaşılıyor ki artık sözün bittiği yere, bıçağın kemiğe dayandığı noktaya gelmiş bulunuyoruz. MESS'in bu uzlaşmaz tutumu ve patronların vurdum duymazlığı karşısında sendikamızın alacağı bütün kararların arkasında duracağımızı, bununla da yetinmeyip, hakkımız olanı alana kadar direneceğimizi bütün dünyaya ilan etmiştik.

Evet, zaman geldi. Zaman, eylem zamanıdır. Zaman, grev zamanıdır. Dün itibarıyla, metal emekçisinin güçlü kalesi Türk Metal Sendikası grev kararı almıştır. Bununla da yetinmeyip, yarından itibaren bütün fazla mesaileri kaldırmıştır.

Artık sıra bize geldi. Genel başkanımızın, sözleşme masasındaki gücüne güç katmak, alın terimiz için verdiği mücadeleyi desteklemek ve kararlarının sonuna kadar arkasında olduğumuzu göstermek için, bir kez daha, bütün metal emekçileri adına buradan sesleniyoruz.

"BU SÖZLEŞME CUMHURİYET SÖZLEŞMESİ"

Eyy MESS, sizin yüzde 60'lık zam teklifiniz bizim taleplerimizin yanından bile geçmiyor. Biz ölümüne çalışırken, ölümüne üretirken, siz bizi ölüme mahkum etmek istiyorsunuz. Ne sendikamız, ne de biz buna asla müsaade etmeyeceğiz. Türkiye'de yaşanan ve bütün emekçilerin üzerinden silindir gibi geçen enflasyon karşısında, bize önerdiğiniz açlık ücretiyle de yetinmiyorsunuz. Bir de kazanılmış haklarımıza göz dikiyorsunuz. Bakın, buradan bir kez daha sesleniyoruz. Ne o masadaki alın terimizin karşılığından, ne tamamlayıcı sağlık sigortamızdan, ne de ikramiyelerimizden vazgeçeriz. Peki ne yaparız arkadaşlar? Direniriz, direne direne kazanırız… Bu sözleşme Cumhuriyet sözleşmesi. Cumhuriyet gibi adına yakışır bir sözleşme olacak. Bir kez daha hep birlikte sesleniyoruz. Eylemse eylem… Grevse grev…"

ANKA Haber Ajansı, 2023-2025 Metal İşkolu Grup Toplu İş Sözleşmesi kapsamında yer alan işyerlerinden Türk Traktör'de çalışan işçilerle görüştü.

TÜRK TRAKTÖR'DE 8 YILDIR ÇALIŞAN SERPİL ULUTÜRK: "ŞU AN ORTALAMA MAAŞIM, VERGİLERLE BERABER 15 BİN FALAN ALIYORUM. EVİMİN KİRASI 9 BİN LİRA"

Türk Traktör'de 8 yıldır çalışan Serpil Ulutürk, yaşadığı ekonomik sorunlara ilişkin şunları söyledi:

"Alım gücümüz eksiye düştü. Son 6 -7 aydır kredi kartlarımız aşağıda. Borç, gerçekten kemiğe dayanmış durumda. Ben kocamla birlikte burada çalışıyorum. Bir tane de küçük çocuğum var. Kreşe gönderiyorum, kreş paraları, sosyal aktiviteler, ekstra pahalandığı için maaşımız asla yetmiyor. Ben eskiden kızımı bakkala götürdüğümde 20 lira ile çıkabiliyordum, istediği hepsini alabiliyordum. Şu anda mahalle bakkalından bile 100-150 TL arasında çıkabiliyorum. Yani alamıyoruz asla.

Şu an ortalama maaşım, vergilerle beraber 15 bin falan alıyorum. Evimin kirası 9 bin lira. Asla geçinemiyorum. Kızımın kreşi de zamlandı, özel sektöre verdiğimiz için. O da 5 bin lira oldu. Evimin kirası 9 bin lira. Aldığım maaş 15 bin lira. Siz hesap edin. Ben çocuğumu 8-10 saat bırakıyorum ama bir AVM'ye götürdüğümde istediklerini alamıyorum. Yarın büyüyünce 'Anne çalışıyordun' diyecek. Ben cevap veremeyeceğim. Çocuğum isteklerine karşılık veremiyorum."

MÜSALETTİN ÖDEN: "İŞYERİ HARİÇ ET YİYEMİYORUZ, AÇIK VE NET"

9 yıldır Türk Traktör'de çalışan Müsalettin Öden ise şunları söyledi:

"İşçinin durumu gerçekten içler acısı. Ben bir ay önce aldığımı şimdi alamıyorum. Geçim o kadar zorlaştı ki ekmek 2 lirayken, 3 lira oldu, 5 lira oldu, 8 lira oldu ama maaşlarımız yerinde sayıyor. Biz ilerleyeceğimiz yerde gittikçe geriliyoruz. Ailevi konularda olsun, eşim bir şey istiyor alamıyorsun, evladın bir şey istiyor alamıyorsun... Bu da bir babayı gerçekten üzüyor.

Bundan bir kaç sene öncesine gidelim, ben orta düzeyde geçiniyordum ama şimdi gerçekten geriledik. Ben şimdiye kadar hiç hatırlamıyorum, kredi kartı eksiye düştüğünü, nakit avansımın sıfıra indiğini ama şu son zamanlar gerçekten çoğunluğumuz eksi.

İşyeri hariç et yiyemiyoruz, açık ve net. Bin lira, iki bin lira ile alışverişe gittiğim zaman arabayı dolduruyordum. Şimdi gidiyorum markete, bin lira iki bin lira veriyorum, bir poşet alıp çıkıyorum. Bıçak kemiğe dayandı diyoruz ya, kemik falan kalmadı; paramparça oldu."

RÜŞTÜ ULUTÜRK: "BİZ, SADECE HAKKIMIZI İSTİYORUZ, FAZLASINI KİMSEDEN İSTEMİYORUZ"

11 yıldır Türk Traktör'de çalışan Rüştü Ulutürk ise şunları söyledi:

"Ayın sonunu kesinlikle getiremiyoruz. Eşimle beraber çalıştığım halde ekonomik sıkıntılar, kiralar, kredi kartı borçları bizleri zor duruma bırakıyor. Birinci ay aldığımız maaş, on ikinci ay kesinlikle alamıyoruz. Vergi bizim belimizi büküyor. Bu tür sıkıntılarda bizim yaşam sıkıntımıza sebep oluyor. Çocuğum var, bir yere gittiğim zaman çocuğumun isteklerini karşılayamıyorum. Bu bir baba olarak benim çok zoruma gidiyor. Biz, sadece hakkımızı istiyoruz, fazlasını kimseden istemiyoruz ama alın terimiz var bizim bu işlerin içerisinde. Biz sadece hakkımızı istiyoruz."

AYDIN AÇIKSÖZ: "VERGİ DİLİMİNDEN DOLAYI DA ÇOK MUZDARİBİZ. OCAK AYINDA ALDIĞIMIZ ARALIK AYINDA ALAMIYORUZ"

15 yıldır aynı firmada çalışan Aydın Açıksöz ise şunları dedi:

"Yıllarımızı verdik. Eskiden çok güzeldi her şey ama hayat şartları gittikçe zorlaşıyor. Artık geçim şartlarımız zor. Bu şekilde devam edemiyoruz. Daha refah bir şekilde çalışmak, daha refah bir şekilde yaşamak istiyoruz. Ayın sonunu getiremiyoruz. Her ay her şeye bir zam geliyor. Aldığımız ürünü bir sonraki ay alamıyorsunuz. Fiyatlar değişiyor ama sizin maaşlarınız azalıyor. Yetmiyor. Vergi diliminden dolayı da çok muzdaribiz. Ocak ayında aldığımız aralık ayında alamıyoruz. Çocuklarımızın isteklerini karşılayamaz duruma geliyoruz. Bir ayda belki bir kere et yiyoruz. Ama biz işyerinde yediğimiz için... Çocuklarımıza yediremediğimiz için psikolojik olarak etkileniyoruz. Gerçekten zor."

İBRAHİM BİÇER: "MESS'İN TUTUMUNA KARŞILIK BİZİM DE EYLEMLERİMİZ ARTARAK DEVAM EDECEKTİR"

İbrahim Biçer ise MESS ile toplu sözleşme sürecine ilişkin ANKA Haber Ajansı'na şu değerlendirmede bulundu:

"MESS süreci, bizim toplu grup sözleşmemiz. Bu sözleşmede biz taslağımızı hazırlamadan önce bütün üyelerimiz ile anket çalışmalarımız olmuştur. Arkadaşlarımızın önerileri, istekleri doğrultusunda biz taslağı birlikte hazırlıyoruz. Bu süreci de genellikle birlikte götürüyoruz. Geldiğimiz noktaları, istenileni adım adım arkadaşlarımız ile paylaşarak gidiyoruz. Maalesef Türkiye'deki ekonomik şartlar yüzünden şu anda arkadaşlarımızın zor durumda olduğu aşikar. Arkadaşlarımızın aldığı ücretler, maalesef enflasyondan dolayı erimeye maruz kaldı. Arkadaşlarımızın bize gönderdiği maillerde, kredi kartlarında eksilere düştüğü, geçim sıkıntısı yaşadığı aşikar. Biz günümüzün şartlarını da ayağı yere basan bir taslak hazırladık. Bu süreçte görüşmeler devam ediyor.

Bu görüşmelerde MESS bize ilk önce her şey içerisinde teklifi altı aylık enflasyonumuz yüzde 30 ama biz yüzde 35 olarak verelim denildi. Türk Metal bunu kabul etmedi ve masadan kalktı. Sonra revize edilmiş teklifimiz, şu anda yüzde 50'ye çıkarıldı, sosyal haklar da yüzde 80 olarak verildi. Ama en son tekliflerini revize ettiklerinde bütün haklarımız içerisinde saat ücretlerimize verilen ücret toplamı yüzde 60, sosyal haklarımızda ise yüzde 85 olarak belirledi. Türk Metal Sendikası istediği oranlara ulaşamadığı sürece bu toplu sözleşmeye imza atmayacaktır. Türk Metal her zaman Türkiye'de bütün sendikalarımıza örnek olacak sözleşme imzalamıştır.

Bizim arkadaşlarımız, maddi olarak zordalar. Grev kararını aldık, eylemlerimize başladık. Yarın itibariyle tamamen fazla mesaileri iptal ediyoruz. MESS'in tutumuna karşılık bizim de eylemlerimiz artarak devam edecektir."