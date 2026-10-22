Ankara Barosu Başkanı Çağlayan, Avukat Penbegül cinayetine tepki gösterdi - Son Dakika
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Ankara Barosu Başkanı Çağlayan, Avukat Penbegül cinayetine tepki gösterdi

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Ankara Barosu Başkanı Çağlayan, Avukat Penbegül cinayetine tepki gösterdi
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İzmir Menemen'de Avukat Özge Penbegül'ün polis memuru nişanlısı tarafından öldürülmesine TÜBAKKOM ve Ankara Barosu Başkanı Elçin Özge Şimşek Çağlayan tepki gösterdi. TÜBAKKOM hukuki süreci takip edeceğini açıklarken Çağlayan 'Bir kadının daha eksilmesine tahammülümüz yok' dedi.

(ANKARA) - Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu (TÜBAKKOM) ile Ankara Barosu Başkanı Elçin Özge Şimşek Çağlayan, İzmir Menemen'de Avukat Özge Penbegül'ün polis memuru nişanlısı tarafından öldürülmesine tepki gösterdi. TÜBAKKOM, hukuki sürecin takipçisi olacaklarını bildirirken, Çağlayan "Bir kadının daha eksilmesine tahammülümüz yok" dedi.

TÜBAKKOM, İzmir Menemen'de görev yapan Penbegül'ün polis memuru nişanlısı tarafından öldürülmesine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"İzmir Menemen'de görev yapan meslektaşımız Avukat Özge Penbegül'ün, polis memuru olan nişanlısı tarafından silahla katledildiğini büyük bir üzüntü ve öfkeyle öğrenmiş bulunuyoruz. Kadınların yaşam hakkını savunan hukukçular olarak bugün bir meslektaşımızın daha yaşam hakkının elinden alınmasıyla karşı karşıyayız. Üstelik bu cinayetin, toplumun can güvenliğini sağlamakla görevli bir kamu görevlisi tarafından işlendiğinin bildirilmesi, devletin yaşam hakkını koruma yükümlülüğünü bir kez daha gündeme getirmektedir.

Kadın cinayetlerinin ardından aynı açıklamaları yapmaktan, aynı hukuki yükümlülükleri hatırlatmaktan yorulduk. Ancak mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz. Kadınların yaşam hakkının korunması bir temenni değil, devletin anayasal yükümlülüğüdür. 6284 sayılı kanunun etkin uygulanması, koruyucu ve önleyici tedbirlerin eksiksiz alınması ve cezasızlığa yer verilmemesi zorunludur. TÜBAKKOM olarak meslektaşımızın katledilmesine ilişkin hukuki sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz. Artık kadınların öldürülmesinin ardından yeni vaatler duymayı değil, kadınların yaşatılması için hukukun gereğinin yerine getirilmesini istiyoruz."

ÇAĞLAYAN: "BİR KADININ DAHA EKSİLMESİNE TAHAMMÜLÜMÜZ YOK"

Ankara Barosu Başkanı Elçin Özge Şimşek Çağlayan da cinayete ilişkin, "Bugün yine bir kadın, en yakınındaki erkek tarafından katledildi. Kadın cinayetleri politiktir. Kadınları korumayan politikalar da failleri cesaretlendiren cezasızlık algısı da bu şiddetin bir parçası. Öfkeliyiz, üzgünüz. Bir kadının daha eksilmesine tahammülümüz yok. Başta meslektaşımızın ailesine, sevdiklerine ve tüm İzmir Barosuna başsağlığı diliyorum" mesajını paylaştı.

Kaynak: ANKA
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