Ankara Barosu Başkanı Köroğlu'ndan Avukatlara Yönelik Baskılara Tepki - Son Dakika
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Ankara Barosu Başkanı Köroğlu'ndan Avukatlara Yönelik Baskılara Tepki

24.06.2025 13:49
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Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu, avukatlara yönelik artan baskılara karşı birlik çağrısı yaparak, 'Savunma susturulamaz' dedi. Köroğlu, hukukun üstünlüğü ve savunma hakkı için savaşacaklarını vurguladı.

(ANKARA) - Ankara'da adliye muhabirleri ve basın mensupları ile kahvaltıda bir araya gelen Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu, avukatlara yönelik artan baskıya değindi ve "Savunma susturulamaz, avukatlara yönelen her müdahale, yurttaşın adalet arayışına vurulmuş bir darbedir. Bizler, bu hukuksuzluğa alışmayacağız. Alışılmasına da izin vermeyeceğiz" dedi.

Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu, adliye muhabirleri ve basın mensuplarıyla Ankara Barosu Eğitim Merkezi'nde bir araya geldi. Burada avukatlara yönelik artan baskılara dikkati çeken Köroğlu, basın emekçileri ile de dayanışma çağrısında bulundu. "Ankara Barosu olarak basın ile ilişkilerimizi güçlendirmek, ortak mücadele alanlarımızı konuşmak ve bu zorlu dönemde kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine katkı sunmak amacıyla bir araya geldik" diyen Köroğlu, şunları kaydetti:

"Kuruluşunun üzerinden 100 yılı aşkın bir süre geçen Ankara Barosu sadece bir meslek örgütü değil bu ülkenin hukuk, demokrasi ve adalet mücadelesinin yaşayan hafızasıdır. Bu tarihi sorumluluğun bilinciyle her dönemde olduğu gibi bugün de hukukun üstünlüğü ve savunma hakkı için kararlılıkla çalışıyoruz. Geçtiğimiz aylarda kamuoyuna sunulan bazı kanun tasarıları, avukatlık mesleğinin bağımsızlığını ve savunma hakkını doğrudan tehdit etmektedir. özellikle 19 Mart 2025 tarihinden itibaren yaşanan gelişmeler, savunma mesleğini etkisizleştirme niyetinin sistematikleştiğini açıkça göstermektedir.

Baromuz, hem bu düzenlemelere hem de meslektaşlarımıza yönelen baskılara karşı her alanda mücadele etmeye devam etmektedir. Baromuz; şiddete karşı baroların onurlu duruşu, genç avukatların sesi, meslek içi eğitim çalışmalarımız ve toplumla kurduğumuz güçlü bağ, bu mücadelenin yalnızca bir kurum bir bilinç meselesi olduğunu ortaya koymaktadır. Dün ise İstanbul'da yaşananlar hepimiz adına endişe vericidir. Meslektaşımız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın hukuka aykırı şekilde tutuklanmasının ardından çağlayan Adliyesi önünden İstanbul Barosu'na yürümek isterken Emniyet güçleri tarafından yapılan müdahale, sadece biz avukatlara değil, doğrudan savunma hakkına ve hukuk devletine yönelmiş bir tehdittir. Buradan açıkça ifade ediyorum; savunma susturulamaz, avukatlara yönelen her müdahale, yurttaşın adalet arayışına vurulmuş bir darbedir. Bizler, bu hukuksuzluğa alışmayacağız. Alışılmasına da izin vermeyeceğiz.

Ankara Barosu, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da baskılara boyun eğmeyen, tarafsız ve bağımsız yargıyı savunan, mesleğin onurunu koruyan bir çizgide yürümeye devam edecektir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ankara Barosu Başkanı Köroğlu'ndan Avukatlara Yönelik Baskılara Tepki - Son Dakika

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