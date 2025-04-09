Ankara Barosu'ndan Gözaltı İddialarına Suç Duyurusu - Son Dakika
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Ankara Barosu'ndan Gözaltı İddialarına Suç Duyurusu

Ankara Barosu, gözaltındaki kadınlara yönelik ihlaller üzerine suç duyurusunda bulundu.

09.04.2025 22:09
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(ANKARA) - Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi, 23 Mart'ta Ankara TEM Şube Müdürlüğü'nde gözaltına alınan kadınlara yönelik olarak yürütülen gözaltı süreci ve bu süreçte gerçekleştirilen uygulamalar hakkında yapılan başvurular üzerine gözaltındaki kişilerle görüşerek rapor hazırladı. Baro iddiaların soruşturulması amacıyla, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Ankara Barosu'ndan yapılan yazılı açıklama ile Ankara'da TEM Şube Müdürlüğü'nde gözaltına alınan kadınlara yönelik olarak yürütülen gözaltı ve uygulamalara ilişkin suç duyurusunda bulunulduğu duyuruldu.

Baro'dan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kollukça gerçekleştirildiği iddia edilen hak ihlallerine karşı raporlama yapılmış ve suç duyurusunda bulunulmuştur. 23 Mart 2025 tarihinde Ankara TEM Şube Müdürlüğü'nde gözaltına alınan kadınlara yönelik olarak yürütülen gözaltı süreci ve bu süreçte gerçekleştirilen uygulamalar hakkında tarafımıza iletilen başvurular üzerine, Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi tarafından gözaltındaki kişilerle görüşmeler yapılmış ve rapor hazırlanmıştır. İlgili rapor, kamuoyunun bilgilenmesi ve sürecin şeffaf bir şekilde izlenebilmesi amacıyla baromuz resmi internet sitesinde yayımlanmıştır.

"Ankara Barosu olarak insan onuruna aykırı muamelelerin karşısında durmaya devam edeceğimizi duyururuz"

Raporda, gözaltı süreçlerinde kadınlara yönelik üst aramalarının hukuka ve insanlık onuruna aykırı olduğu yönünde iddialar yer almaktadır. Bu iddiaların soruşturulması amacıyla, 09.04.2025 tarihinde Ankara Barosu tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Ankara Barosu olarak, insan onuruna aykırı muamelelerin karşısında durmaya ve hukukun üstünlüğünü savunmaya kararlılıkla devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ankara Barosu'ndan Gözaltı İddialarına Suç Duyurusu - Son Dakika

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