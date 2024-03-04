Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Bahara Merhaba etkinliğinde Başkentlilerle buluştu

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Bahara Merhaba" etkinliğinde Başkentlilerle buluştu. Sabahat Akkiraz, Hüseyin Turan, Mustafa Özarslan ve Hüseyin Uğurlu'nun konser verdiği programda birlik ve beraberlik mesajı veren Başkan Yavaş, "Kalplerimiz böyle aynı anda attığı zaman Türk milleti hiçbir zaman yıkılmaz. Bütün ayrımcılığa rağmen, bütün kışkırtmalara rağmen bugüne kadar başarılı olamadılarsa bunun nedeni içimizdeki vatan sevgisi ve birbirimize olan kardeşliğimizdir" dedi.
Başkentliler, baharı Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikle karşıladı. ABB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ile Ankara Kent Konseyi (AKK) iş birliğinde düzenlenen etkinlikte, Türk Halk Müziği'nin değerli sanatçıları Sabahat Akkiraz, Hüseyin Turan, Mustafa Özarslan ve Hüseyin Uğurlu en sevilen türküleri seslendirdi.
Baharın türkülerle karşılandığı etkinliğe Başkan Yavaş'ın yanı sıra CHP Altındağ Belediye Başkan Adayı Ramazan Değerli, CHP Çankaya Belediye Başkan Adayı Hüseyin Can Güner, CHP Mamak Belediye Başkan Adayı Veli Gündüz Şahin ile AKK Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ve vatandaşlar katıldı.
Atatürk Spor Salonu'nu dolduran Ankaralıların alkış ve tezahüratla karşıladığı Başkan Yavaş, şunları söyledi:
"Bahara merhaba diyoruz, güzel günlere merhaba diyoruz. Bizler bir olduğumuz zaman, iri olduğumuz zaman diri oluyoruz. Hep birlikte tek bir millet, Türk milleti oluyoruz. Böyle kalplerimiz aynı anda attığı zaman gerçekten Türk milleti hiçbir zaman yıkılmaz. Bütün ayrımcılığa rağmen, bütün kışkırtmalara rağmen bugüne kadar başarılı olamadılarsa bunun nedeni içimizdeki vatan sevgisi ve birbirimize olan kardeşliğimizdir. İnşallah ilelebet sürecek bu kardeşliğimiz, inşallah çok daha güzel günlere uyanacağız."
BAŞKENTLİLERDEN ABB'YE TEŞEKKÜR
Etkinliğe katılan Ankaralılardan bazıları da etkinliğe ilişkin düşüncelerini, şu sözlerle dile getirdi:
- Hasan Kandemir: "Çok mutlu ve sevinçliyiz sanatçılarımızı da çok seviyoruz, Başkan'ımıza da teşekkür ediyoruz."
-Turhan Güler: "Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği konserlere elimden geldiğince katılmaya çalışıyorum. Kültürel etkinliklerden dolayı Başkanımız Mansur Yavaş'a ve Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum."
-Makbule Tarancı: "Konserlere her akşam geliyorum çok güzel konserler, Mansur Bey'e de çok teşekkür ediyorum onu çok seviyoruz."
-Mevlüt Kaçen: "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a düzenlediği konser için çok teşekkür ediyoruz, hemşehrimizin her zaman arkasındayız."
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