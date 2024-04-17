Ankara Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı\'nı Kutluyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutlayacak. Başkentli çocuklar 23 Nisan günü Gençlik Parkı'nda düzenlenecek Çocuk Şenliği'nde; atölye, animasyon ve sürpriz gösterilerle buluşacak. Atatürk Orman Çiftliği'nde gerçekleştirilecek Semicenk, Gazapizm ve Edis konserleri, 3 gün sürecek kutlamalara renk katacak.
Başkentte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusu, Ankara Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği etkinlikler ile dolu dolu yaşanacak. Büyükşehir Belediyesi 3 gün boyunca sürdüreceği etkinlikler kapsamında Ankaralıları üç farklı sanatçı ve Çocuk Şenliği ile buluşturacak.
21 NİSAN'DA SEMİCENK, 22 NİSAN'DA GAZAPİZM SAHNE ALACAK
Etkinlikler kapsamında ilk olarak Semicenk, 21 Nisan Pazar günü saat 20.00'de Atatürk Orman Çiftliği'nde sahne alacak.
Kutlamalara konserlerle renk katan Ankara Büyükşehir Belediyesi 22 Nisan Pazartesi günü de Atatürk Orman Çiftliği'nde Gazapizm konserine ev sahipliği yapacak. Konsere gitmek isteyen vatandaşlar için konserlerin gerçekleşeceği tarihlerde 16.00 ve 24.00 saatleri arasında Zafer Çarşısı ile Atatürk Orman Çiftliği'nden karşılıklı ring seferleri düzenlenecek.
KUTLAMALAR, EDİS KONSERİYLE TAÇLANACAK
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, 23 Nisan Salı günü saat 20.00'de Atatürk Orman Çiftliği'nde verilecek Edis konseri ile taçlanacak. Tüm çocukların ve Ankaralıların davetli olduğu Edis konseri için de 16.00 ve 24.00 saatleri arasında Zafer Çarşısı ile Atatürk Orman Çiftliği'nden karşılıklı ring seferleri yapılacak.
ÇOCUK ŞENLİĞİNDE BİRBİRİNDEN ÖZEL ETKİNLİKLER YAPILACAK
Başkentli çocuklar, 23 Nisan günü saat 13.00'ten 18.00'e kadar Çocuk Şenliğinde bir araya gelecek.
Gençlik Parkı havuzunun önünde gerçekleşecek birbirinden özel etkinlikler kapsamında; 13.00-14.00 saatleri arasında Karagöz Konserde, 14.00-14.30 saatleri arasında Balon Korteji, 14.30-18.00 saatleri arasında ise çocuk atölyeleri, oyun alanları, animasyon ve sürpriz gösteriler çocuklarla buluşacak.
METRO TUTAMAÇLARINI ÇOCUKLARIN RESİM VE ŞİİRLERİ SÜSLEYECEK
EGO Genel Müdürlüğü de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda metro tutamaçlarını, çocukların duygu ve düşüncelerini ifade ettiği resim ve şiirleriyle süsleyecek. Çalışmasının sergilenmesini isteyen ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri, resim ya da şiirlerini; isim, soy isim, yaş, öğrenim durumu ve iletişim bilgileriyle birlikte, 18 Nisan Perşembe günü mesai bitimine kadar "basin@ego.gov.tr" adresine gönderebilecek.
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