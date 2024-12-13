Ankara Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Ödülünü İkinci Kez Kazandı - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Ödülünü İkinci Kez Kazandı

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Konseyi tarafından verilen 'Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası' ödülünü ikinci kez kazanarak şeffaflık ve sürdürülebilirlik konularındaki kararlılığını gösterdi.

13.12.2024 11:46  Güncelleme: 12:04
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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Avrupa Konseyi tarafından verilen "Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası" (ELoGE) ödülünü ikinci kez kazandı. Başkan Mansur Yavaş, " Türkiye'de bu ödülü alan ilk büyükşehir olarak; şeffaflık, hukukun üstünlüğü, katılımcılık ve sürdürülebilirlik gibi değerlere bağlılığımızı bir kez daha kanıtladık. Geleceğe emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.

Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası Ödülü, Türkiye Belediyeler Birliği'nde (TBB) düzenlenen törenle Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Reşit Serhat Taşkınsu'ya takdim edildi. Törene; TBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Şengül Altan Arslan, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Yönetişim Uzmanlık Merkezi Başkan Yardımcısı Niall Sheerin, Avrupa Yerel Demokrasi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Mario Zulicek, Argüden Yönetişim Akademisi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Yılmaz Argüden, il ve ilçe belediye başkanları, bürokratlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Başkan Yavaş, ödülü sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası ödülünü 2. kez kazanarak başarısını taçlandırdı! Türkiye'de bu ödülü alan ilk büyükşehir olarak; şeffaflık, hukukun üstünlüğü, katılımcılık ve sürdürülebilirlik gibi değerlere bağlılığımızı bir kez daha kanıtladık. Geleceğe emin adımlarla ilerliyoruz!"

ABB Genel Sekreteri Reşit Serhat Taşkınsu, "Değişen ekonomik, çevresel ve sosyal koşullara uyum sağlamak için hizmetlerimizi sürdürülebilir şekilde geliştirmeye devam ediyoruz. Bu ödül, süreçlerimizi şeffaf ve katılımcı bir şekilde yürüttüğümüzün bir göstergesi. İkinci kez bu ödülü almak, bu yaklaşımımızın başarısını kanıtlıyor ve bu süreci kararlılıkla sürdüreceğimizi ifade ediyor" diye konuştu.

Ödül; şeffaflık, katılım, hesap verebilirlik, hukukun üstünlüğü, etik davranış, değişime açık olma, insan hakları, sürdürülebilirlik, sağlam mali yönetim, yetkinlik, verimlilik ve duyarlılık gibi değerlere bağlılığı esas alan 12 ilke ve 97 kriter çerçevesinde değerlendiriliyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Ödülünü İkinci Kez Kazandı - Son Dakika

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