Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çubuk'ta "Kışlatmadan İlkbahara Arıcılıkta Koloni Yönetimi" Eğitimi Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çubuk'ta "Kışlatmadan İlkbahara Arıcılıkta Koloni Yönetimi" Eğitimi Düzenledi

02.03.2026 12:25  Güncelleme: 13:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Çubuk’ta arıcılık yapan yetiştiricilere yönelik “Kışlatmadan İlkbahara Arıcılıkta Koloni Yönetimi” eğitimi düzenledi. Çubuk Aile Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirilen eğitimde; kışlatma süreci sonrası koloni yönetimi, ilkbahar dönemine geçişte dikkat edilmesi gerekenler ve iklim değişikliğinin koloni biyolojisi üzerindeki etkileri karşısında alınabilecek önlemler detaylarıyla anlatıldı.

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Çubuk'ta arıcılık yapan yetiştiricilere yönelik "Kışlatmadan İlkbahara Arıcılıkta Koloni Yönetimi" eğitimi düzenledi. Çubuk Aile Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitimde; kışlatma süreci sonrası koloni yönetimi, ilkbahar dönemine geçişte dikkat edilmesi gerekenler ve iklim değişikliğinin koloni biyolojisi üzerindeki etkileri karşısında alınabilecek önlemler detaylarıyla anlatıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmaya katkıda bulunmak ve yerli üreticiyi desteklemek amacıyla yetiştiricilerle bir araya gelmeye devam ediyor. Arı üreticilerinin geleneksel yöntemlerin dışına çıkıp modern üretimle daha kaliteli ve verimli bal elde edebilmesi ve arıcıların daha fazla bilinçlenebilmesi amacıyla Çubuk'ta "Kışlatmadan İlkbahara Arıcılıkta Koloni Yönetimi" eğitimi düzenlendi.

Çubuk Aile Yaşam Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimde; kışlatma süreci sonrası koloni yönetimi, ilkbahar dönemine geçişte dikkat edilmesi gereken hususlar ve iklim değişikliğinin koloni biyolojisi üzerindeki etkileri karşısında alınabilecek önlemler detaylarıyla anlatıldı.

Ankara genelinde teknik arıcılığın geliştirilmesi, arı yetiştiricilerinin iklim değişikliğine uyum sürecinin güçlendirilmesi ve sahada karşılaştıkları güncel sorunlara yönelik bilgiler alanında uzman eğitmenler tarafından sunumlarla paylaşıldı. Eğitime, Çubuk bölgesinde arıcılık yapan yaklaşık 150 kişi katıldı.

"Artan gıda ihtiyacı ve iklim değişiklikleri profesyonel düşünmemizi istiyor"

ABB Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Hüseyin Şemsi Uysal, "Kırsal kalkınmayı desteklemek ve üreticilere çeşitli konularda yardımcı olmak amacıyla Ankara kırsalında pek çok faaliyette bulunuyoruz. Bu iklim krizinde alternatif ürünleri yetiştirmemizle ilgili önerilerde bulunduk. Sektörde nasıl zorluklar yaşandığını biliyoruz. Son derece önemli bir konu haline geldi. Dünyada artan gıda ihtiyacı ve iklim değişiklikleri bizim daha profesyonel düşünmemizi istiyor. Bir araya gelip bilgilerimizi tazelememiz lazım. Ekilebilir topraklarda daha fazla ürün almak amacıyla biz her zaman sahadayız" diye konuştu.

ABB Ziraat Yüksek Mühendisi ve Eğitimci Suat Musabeşeoğlu ise şunları söyledi:

"Tüm ilçelerde olduğu gibi ilimizdeki teknik arıcılığı geliştirilmesi, küresel iklim değişikliği sürecinde arıcılarımızın bu süreçten en az şekilde etkilenmesi ve verimli olarak arıcılık faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için Arıcılık eğitimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Çubuk bilindiği gibi doğal florasıyla kovan sayısının yoğun olmasıyla birlikte önemli üretim potansiyelleri olan ilçelerimizden bir tanesi. Burada arıcılarımızın sorularını yanıtladık. Sorunlarını notlar olarak aldık ve buradaki faaliyetleri, arıcılık çalışmaları daha da ileriye götürebilmek adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Üreticilerden Büyükşehir'e teşekkür

Sorularını yöneltme imkanı bulan arı yetiştiricileri eğitimle ilgili memnuniyetlerini, şu sözlerle dile getirdi:

-Adem Erbasan: "Bilgilendirmeden fayda sağladık. Arıcılıkla ilgili bilgiler yararlı oldu. Biz tohum desteği de aldık ekonomimize katkısı oluyor."

-Bayram Ali Yeşilyurt: "Eskiden çok kurslar aldık köyde arılarda dağıttık. Büyükşehir Belediyesi'nin katkısıyla eskiye göre eğitimde ve arıcıkta büyük gelişme var. Bu eğitimler faydalı oluyor. Büyükşehir Belediyesi'nin amacı halkın eğitimi, üretimi geliştirme, çiftçinin gelir kalemini artırmak… Büyükşehir'e teşekkür ediyoruz."

-Haydar Kolcu: "Çok güzel oldu eğitim. Büyükşehir Belediye Başkanları iyi ki bu desteği yapıyor. Çok memnunuz tüm hizmetlerden. Gezginci arıcıyım uzun yıllardan beri. O nedenle bilgiler yararlı oldu."

Kaynak: ANKA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çubuk'ta 'Kışlatmadan İlkbahara Arıcılıkta Koloni Yönetimi' Eğitimi Düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir ilimizin camilerinde Hamaney için Kur’an-ı Kerim okundu Bir ilimizin camilerinde Hamaney için Kur'an-ı Kerim okundu
Hamaney’in öldürülmesi sonrası Türkiye ile İran arasında ilk temas Hamaney'in öldürülmesi sonrası Türkiye ile İran arasında ilk temas
Sivasspor, Rey Manaj’la güldü Sivasspor, Rey Manaj'la güldü
“Borsa İstanbul kapatılacak“ iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama "Borsa İstanbul kapatılacak" iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama
Saldırıların ardından sürgündeki Pehlevi: Daha fazla kan dökülmeden hükümeti bana teslim edin Saldırıların ardından sürgündeki Pehlevi: Daha fazla kan dökülmeden hükümeti bana teslim edin
İsmail Hacıoğlu gönderildi, dizi sil baştan değişti TRT 4 oyuncuyla yolları ayırdı İsmail Hacıoğlu gönderildi, dizi sil baştan değişti! TRT 4 oyuncuyla yolları ayırdı
Suudi Arabistan, Körfez’deki saldırılar nedeniyle İran büyükelçisini çağırdı Suudi Arabistan, Körfez'deki saldırılar nedeniyle İran büyükelçisini çağırdı
Halk sığınaklara koşarken Netanyahu bakın hangi ülkeye sığındı Halk sığınaklara koşarken Netanyahu bakın hangi ülkeye sığındı

13:15
Michael Carrick’in Manchester United’ı resmen uçuyor
Michael Carrick'in Manchester United'ı resmen uçuyor
12:50
Korkulan oldu Almanya savaşa girmeyi değerlendiriyor
Korkulan oldu! Almanya savaşa girmeyi değerlendiriyor
12:50
ABD-İsrail, İran’da nükleer tesisi vurdu
ABD-İsrail, İran'da nükleer tesisi vurdu
12:34
İran’a ait sosyal medya hesaplarından dikkat çeken Türkiye paylaşımı
İran'a ait sosyal medya hesaplarından dikkat çeken Türkiye paylaşımı
12:21
ABD askerinin itibarı yerlerde Elinde sopayla karşılayıp diz çöktürdü
ABD askerinin itibarı yerlerde! Elinde sopayla karşılayıp diz çöktürdü
11:58
Kuveyt’te ABD’ye ait 3 uçak düşürüldü, pilotlar fırlatma koltuğu sayesinde kurtuldu
Kuveyt'te ABD'ye ait 3 uçak düşürüldü, pilotlar fırlatma koltuğu sayesinde kurtuldu
11:50
Dengeleri değiştirecek karar Savaşa katıldıklarını resmen ilan ettiler
Dengeleri değiştirecek karar! Savaşa katıldıklarını resmen ilan ettiler
11:28
İran’a yönelik saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 555’e yükseldi
İran'a yönelik saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 555'e yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 13:19:21. #7.12#
SON DAKİKA: Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çubuk'ta "Kışlatmadan İlkbahara Arıcılıkta Koloni Yönetimi" Eğitimi Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.