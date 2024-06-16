Ankara Büyükşehir Belediyesi Gölbaşı'nda Kent Gezileri Düzenliyor - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Gölbaşı'nda Kent Gezileri Düzenliyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gölbaşı ilçesini de kapsayan ücretsiz kent gezileri düzenliyor. Geziler, kent turizmini canlandırmak ve yerel esnafın ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla düzenleniyor.

16.06.2024 12:50
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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, Başkent'in çevre ilçelerine ücretsiz düzenlediği "Kent Gezileri" devam ediyor. Kültür ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın hem kent turizmini canlandırmak hem de yerel esnafın ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla oluşturduğu gezi rotasına Gölbaşı ilçesi de eklendi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Başkanlığı Turizm Şube Müdürlüğü tarafından vatandaşların hem sosyalleşmesi hem de yaşadığı kenti yakından tanıması için Ankara merkez, Nallıhan, Bala, Kalecik, Kahramankazan, Beypazarı, Polatlı, Çubuk, Ayaş, Çamlıdere, Şereflikoçhisar, Kızılcahamam, Haymana, Evren, Güdül ve Elmadağ ilçelerine ücretsiz düzenlenen rotaya Gölbaşı ilçesi de eklendi.

Gölbaşı Kent Gezileri kapsamında önce 3 ila 5 milyon yıllık bir oluşum olduğu tespit edilen ve her mevsim sıcaklığı 11-12 derece arasında seyreden Tulumtaş Mağarası geziliyor, ardından Mogan Gölü'nde kısa bir tekne turu yapılıyor. Vatandaşlar son olarak da ilçenin en kalabalık yerlerinden olan Atatürk Sahil Parkı'ndaki "Yok Olmaya Yüz Tutan Meslek Atölyeleri"ni geziyor.

Tulumtaş Mağarası'nın Ankara'nın saklı kalan hazinelerinden biri olduğunu belirten Kültür ve Sosyal İşler Başkanlığı Turizm Şube Müdürü Alp Aykut Çıngır, "Ankara'da 24 ilçeyle irtibat halindeyiz. Eski gezi güzergahlarımızda turlarımız devam ederken bir yandan da yeni destinasyonlar eklemeye ve rotalarımızı çeşitlendirmeye devam ediyoruz. Ankara Kent Gezileri tamamen ücretsiz olarak düzenlediğimiz geziler. Çok ilgi görüyor, turun dönüşünde de vatandaşlarımıza memnuniyet anketi yapıyoruz. Bunlar bize çok ciddi geri dönüş sağlıyor" diye konuştu.

Gezilere katılmak isteyen Başkentliler, bireysel başvurularını Başkent 153 Çağrı Merkezi üzerinden; grup başvurularını ise Hizmet Binası'na giderek dilekçe ile yapabilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediyesi Gölbaşı'nda Kent Gezileri Düzenliyor - Son Dakika

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