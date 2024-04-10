Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi İlk Toplantısını Yaptı - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi İlk Toplantısını Yaptı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi İlk Toplantısını Yaptı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meclisi yerel seçimlerin ardından ilk toplantısını, ABB Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında yaptı. Belediye meclisinin üye dağılımı da kesinleşti. CHP, mecliste 90 üye ile çoğunluğu sağladı.

10.04.2024 20:45  Güncelleme: 20:51
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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meclisi yerel seçimlerin ardından ilk toplantısını, ABB Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında yaptı. Belediye meclisinin üye dağılımı da kesinleşti. CHP, mecliste 90 üye ile çoğunluğu sağladı.

Yerel seçimlerin ardından oluşan ABB Meclisi, ilk toplantısını yaptı. Kesinleşen dağılıma göre, 148 üyeli Meclis'te, CHP + Başkan 90, AK Parti 45, MHP 10, BBP 1, YRP 1 ve Bağımsız 1 olmak üzere üye ile temsil edilecek.

Meclisin ilk toplantısında konuşan Mansur Yavaş, şunları söyledi:

"Görevde 5 yılı geride bıraktık. Bu süreçte, şeffaf, katılımcı, hesap verebilir bir yönetim anlayışıyla kentimizi yönetmeye çalıştık. Kimseyi ayırt etmeden, nereden, kime kaç oy çıktığına bakmadan adil bir şekilde kentimize hizmet ettik. Meclisimizde zaman zaman tartıştık, zaman zaman gerildik ama her şeyden önce geçtiğimiz dönemde haksız tek bir imar artışı yapılmaması ya da ranta yönelik tek bir karar alınmaması bizim için diğer tüm konulardan daha değerlidir. Bu konuda ortak irade gösteren tüm gruplara teşekkür ediyorum.

"VATANDAŞ, CEVABINI SEÇİMDE VERDİ"

Yine parti ayırt etmeksizin, meclisimizin tamamına yakınıyla alınan kararlarda farklı düşünsek de uyumlu bir şekilde çalıştık. Ancak şu konuya değinmeden geçemeyeceğim; maalesef geçtiğimiz dönemde burası, birkaç kişinin kentin seçilmiş başkanına sürekli hakaret ettiği, iftira attığı, karalama siyaseti yaptığı birleşimler maalesef sahne olmuştur. Vatandaşlarımız bunların cevabını seçimde verdi. Milletin takdiri ne ise, o takdir bizim başımızın, gözümüzün üzerinedir.

Tek bir temennimiz vardı; o da Ankara'ya hep birlikte hizmet etmektir. 25 ilçe belediye başkanımızın tamamını iş birliği yapmaya ve el ele vererek başkente yakışır bir dönemi hep birlikte yaşamaya davet ediyorum.

"EN BÜYÜK SORUMLULUĞUMUZ MİLLETE KARŞI"

Benim elimden tutacak belediye başkanlarının taleplerini karşılamak ve Ankara'mıza hep birlikte hizmet etme inancını yürekten taşıyorum. Buradaki en büyük sorumluluğumuz millete karşıdır. Bu yüzden geçtiğimiz dönemde olduğu gibi şu konunun altını çiziyorum; hepimiz insanız, hata yapabiliriz. Birbirimizi uyarmak, hata varsa düzeltilmesini sağlamak bizim hep birlikte millete karşı sorumluluğumuzdur.

Bu dönemde de oy verenle vermeyen arasında bir fark olmayacağını, 6 milyon Ankaralıya eşit hizmet etmek için çok çalışacağımıza söz veriyorum. Gündelik siyasi konulara vakit ayırmadan, sadece Ankaramız için çalışacağımıza ve kaynakları kentimiz için harcayacağımıza söz veriyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi İlk Toplantısını Yaptı - Son Dakika

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