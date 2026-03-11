Ankara'da Kızılay Metrosunda Kesintisiz İletişim Dönemi Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ankara'da Kızılay Metrosunda Kesintisiz İletişim Dönemi Başladı

11.03.2026 10:56  Güncelleme: 12:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kızılay Metro İstasyonu'nda GSM kapsama alanını genişletme çalışmalarına başladı. EGO Genel Müdürlüğü, telefon ve internet erişimini aktif hale getirirken, EGO otobüslerinde ücretsiz Wi-Fi hizmetinin kullanım verilerini de paylaştı.

(ANKARA) Ankara Büyükşehir Belediyesi, metro istasyonlarında GSM kapsama alanını genişletme çalışmalarına Kızılay İstasyonu ile başladı. EGO Genel Müdürlüğü, Kızılay Metro ve Ankaray istasyonlarında telefon ve internet erişimini aktif hale getirirken; otobüslerdeki ücretsiz Wi-Fi hizmetinin kullanım verilerini de paylaştı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda dijital dönüşüm ve iletişim altyapısını güçlendirme projelerine hız verdi. Metro istasyonlarına inildiğinde görüşmelerin kesilmesi sorununa yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında, kentin en yoğun noktalarından biri olan Kızılay İstasyonu'nda GSM operatörleriyle iş birliği yapılarak kapsama alanı sorunu çözüldü.

Dinçer: "Hizmet tüm istasyonlara yayılacak"

2026 yılının ilk günlerinden itibaren Kızılay istasyonlarında hizmetin başladığını belirten EGO Genel Müdürlüğü Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanı Ongun Dinçer, şu bilgileri verdi:

"Vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep doğrultusunda GSM operatörleriyle yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde Kızılay Metro ve Ankaray istasyonlarında kapsama alanını genişlettik. Diğer istasyonlarımızda da iletişim altyapısını güçlendirmek ve kapsama alanını genişletmek için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor."

EGO otobüslerinde 41 milyon oturum gerçekleştirildi

Mayıs 2022'de başlatılan EGO otobüslerinde ücretsiz Wi-Fi hizmeti de yoğun ilgi görüyor. EGO Genel Müdürlüğü 1'inci Bölge Otobüs İşletme Şube Müdürü Ali Arslan, sistemde 560 bin kayıtlı kullanıcının bulunduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Bugüne kadar toplam 1865 otobüsümüzde 41 milyon 234 bin 467 oturum gerçekleştirildi. Verilere göre sistem üzerinden 2,7 petabayt veri indirme ve 191,7 terabayt veri yükleme yapıldı. Hedefimiz, 2026 yılı Mayıs ayına kadar Wi-Fi hizmeti sunan araç sayısını 1938'e çıkararak tüm filoda kesintisiz hizmet vermek."

Vatandaşlar uygulamadan memnun

Kızılay Metro İstasyonu'nda telefonlarının çekmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, metronun dışına çıkmak zorunda kalmadan aileleri ve işleriyle ilgili önemli haberleşmeleri yapabildiklerini belirterek Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Teknoloji, Kızılay, Ulaşım, Güncel, Ankara, Ego, Gsm, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da Kızılay Metrosunda Kesintisiz İletişim Dönemi Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Santiago Bernabeu Türk futboluyla yarışıyor Santiago Bernabeu Türk futboluyla yarışıyor
E-Nabız’a bomba özellik geldi Eczane eczane gezmek sona eriyor E-Nabız'a bomba özellik geldi! Eczane eczane gezmek sona eriyor
“Kürtler tetikçi değildir“ diyen Bahçeli’ye DEM Parti’den yanıt "Kürtler tetikçi değildir" diyen Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt
Yer: Rize Televizyonda gördüğüne dayanamayıp silahına sarıldı Yer: Rize! Televizyonda gördüğüne dayanamayıp silahına sarıldı
Maçın hakemine ’’Hocam kul hakkı var, mübarek Ramazan ayındayız’’ diyerek tepki gösterdi Maçın hakemine ''Hocam kul hakkı var, mübarek Ramazan ayındayız'' diyerek tepki gösterdi
Azerbaycanlı milli güreşçi Hint rakibine 13 saniyede kabusu yaşattı Azerbaycanlı milli güreşçi Hint rakibine 13 saniyede kabusu yaşattı

12:06
Trump, en büyük darbeyi İran’dan değil kendi halkından yedi
Trump, en büyük darbeyi İran'dan değil kendi halkından yedi
12:04
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı Tehdit sonrası peş peşe vurdular
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular
11:40
Vali yardımcısının yasak aşk skandalında detaylar ortaya çıktı
Vali yardımcısının yasak aşk skandalında detaylar ortaya çıktı
11:24
İlber Ortaylı’dan kötü haber Fatih Altaylı sevenlerinden dua istedi
İlber Ortaylı'dan kötü haber! Fatih Altaylı sevenlerinden dua istedi
10:38
Yine gergin başladı İBB davasının 3. gününde “el sallama“ krizi
Yine gergin başladı! İBB davasının 3. gününde "el sallama" krizi
10:11
İlk kez ortaya çıktı ABD’nin uykularını kaçıracak görüntü
İlk kez ortaya çıktı! ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 12:10:14. #.0.5#
SON DAKİKA: Ankara'da Kızılay Metrosunda Kesintisiz İletişim Dönemi Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.