Ankara'da Kızılay Metrosunda Kesintisiz İletişim Dönemi Başladı

(ANKARA) – Ankara Büyükşehir Belediyesi, metro istasyonlarında GSM kapsama alanını genişletme çalışmalarına Kızılay İstasyonu ile başladı. EGO Genel Müdürlüğü, Kızılay Metro ve Ankaray istasyonlarında telefon ve internet erişimini aktif hale getirirken; otobüslerdeki ücretsiz Wi-Fi hizmetinin kullanım verilerini de paylaştı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda dijital dönüşüm ve iletişim altyapısını güçlendirme projelerine hız verdi. Metro istasyonlarına inildiğinde görüşmelerin kesilmesi sorununa yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında, kentin en yoğun noktalarından biri olan Kızılay İstasyonu'nda GSM operatörleriyle iş birliği yapılarak kapsama alanı sorunu çözüldü.

Dinçer: "Hizmet tüm istasyonlara yayılacak"

2026 yılının ilk günlerinden itibaren Kızılay istasyonlarında hizmetin başladığını belirten EGO Genel Müdürlüğü Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanı Ongun Dinçer, şu bilgileri verdi:

"Vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep doğrultusunda GSM operatörleriyle yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde Kızılay Metro ve Ankaray istasyonlarında kapsama alanını genişlettik. Diğer istasyonlarımızda da iletişim altyapısını güçlendirmek ve kapsama alanını genişletmek için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor."

EGO otobüslerinde 41 milyon oturum gerçekleştirildi

Mayıs 2022'de başlatılan EGO otobüslerinde ücretsiz Wi-Fi hizmeti de yoğun ilgi görüyor. EGO Genel Müdürlüğü 1'inci Bölge Otobüs İşletme Şube Müdürü Ali Arslan, sistemde 560 bin kayıtlı kullanıcının bulunduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Bugüne kadar toplam 1865 otobüsümüzde 41 milyon 234 bin 467 oturum gerçekleştirildi. Verilere göre sistem üzerinden 2,7 petabayt veri indirme ve 191,7 terabayt veri yükleme yapıldı. Hedefimiz, 2026 yılı Mayıs ayına kadar Wi-Fi hizmeti sunan araç sayısını 1938'e çıkararak tüm filoda kesintisiz hizmet vermek."

Vatandaşlar uygulamadan memnun

Kızılay Metro İstasyonu'nda telefonlarının çekmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, metronun dışına çıkmak zorunda kalmadan aileleri ve işleriyle ilgili önemli haberleşmeleri yapabildiklerini belirterek Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.