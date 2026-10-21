Ankara Büyükşehir'in trafik eğitim merkezi yılda yaklaşık 10 bin çocuğu ağırlıyor

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi Kurtuluş Parkı Trafik Eğitim Merkezi, Başkentli çocukları ağırlamaya devam ediyor. Çocuklar, merkezde trafik kurallarını eğlenerek öğreniyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Ulaşım Dairesi Başkanlığı Sinyalizasyon ve Altyapı Şube Müdürlüğü, Kurtuluş Parkı Trafik Eğitim Merkezi'nde Başkentli çocuklara trafik bilinci kazandırmaya devam ediyor. Merkezde eğitimler yıl içerisinde iki dönem veriliyor. Kent genelindeki okullardan randevu sistemiyle gelen anasınıfı, ilkokul 1. ve 2. sınıf öğrencisi minikler, hem trafik kurallarını öğreniyor hem de keyifli vakit geçiriyor.

Okulların açılmasıyla başlayan eğitim programı iki aşamadan oluşuyor. İlk aşamada, miniklere sınıf içerisinde trafik ile ilgili teorik bilgiler öğretilirken, ikinci aşamada ise özel alanda uygulamalı eğitim veriliyor. Bu alanda öğrenciler karşıdan karşıya güvenli geçebilmeyi, yaya geçidi, trafik ışıkları, okul geçidi, yaya üst geçidi kullanımını uygulamalı olarak öğreniyor. Uygulamalı eğitimin ardından ise çocuklar akülü arabalarla sürüş yaparak hem eğleniyor hem de öğrendiklerini pekiştirme imkanı buluyor.

Kurtuluş Parkı Trafik Eğitim Merkezi Sorumlusu Selda Kankan, eğitimlerle ilgili şu bilgileri verdi:

"HER SENE BURADA YAKLAŞIK ON BİNE YAKIN ÖĞRENCİ AĞIRLIYORUZ"

"Okulların açılmasıyla birlikte Kurtuluş Trafik Eğitim Pisti'nde, eğitimlerimiz başladı. Bizim eğitimlerimiz artık klasikleşti. Her sene burada yaklaşık on bine yakın öğrenci ağırlıyoruz. Ana kitlemiz ana sınıfı, birinci sınıf ve ikinci sınıflar. Amacımız; çocuklara küçük yaşta trafikle ilgili bilinç kazandırmak. Buraya gelen sınıflar, online sistem üzerinden randevu alıp öyle geliyor. Öğleden önce iki sınıf, öğleden sonra da iki sınıf olmak üzere günde dört sınıf ağırlıyoruz. Ara tatile kadar da eğitimlerimiz devam edecek."