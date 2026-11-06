Çankaya\'da yol verme tartışması: Otobüs görevlisi kapıdan sarkıp taksi şoförüne tekme attı

Çankaya'da yol verme tartışması: Otobüs görevlisi kapıdan sarkıp taksi şoförüne tekme attıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Başkentin Çankaya ilçesinde, İsmet İnönü Bulvarı üzerindeki bir kavşakta sabah saatlerinde taksi şoförü ile belediye otobüsü şoförü arasında yol verme yüzünden tartışma yaşandı. Otobüsteki görevli kapıdan dışarı sarkarak yan taraftaki taksinin açık camından şoföre tekme attı. Kısa süren arbedenin ardından iki araç da yoluna devam etti. Yaşananları başka bir sürücü cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
ANKARA'da trafikte taksi şoförü ile belediye otobüsündeki görevli arasında yaşanan tekmeli kavga cep telefonuyla görüntülendi.
YOL VERME TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Olay, sabah saatlerinde Çankaya ilçesi İsmet İnönü Bulvarı'nda meydana geldi. Trafikte yol verme meselesi nedeniyle taksi şoförü ile belediye otobüsü şoförü arasında tartışma yaşandı.
KAPIDAN SARKIP TEKME ATTI
Kavşakta yaşanan olayda belediye otobüsündeki görevli, aracın kapısından sarkıp, yan tarafta duran taksinin açık camından şoföre tekmeyle vurdu. Arbedenin ardından araçlar yola devam etti.
Olay, başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Kaynak: DHA
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