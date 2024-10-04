ANKARA CHP'li Emir: Yapılması gereken bakanların Meclis'i bilgilendirmesidir - Son Dakika
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ANKARA CHP'li Emir: Yapılması gereken bakanların Meclis'i bilgilendirmesidir

ANKARA CHP\'li Emir: Yapılması gereken bakanların Meclis\'i bilgilendirmesidir

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, 'İsrail bize saldırabilir' diyorsa artık Türkiye yatırım yapılabilir ülke olmaktan çıkar. Bu nedenle Meclis'in bunu görüşmesi gerekir.

04.10.2024 17:18
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CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, 'İsrail bize saldırabilir' diyorsa artık Türkiye yatırım yapılabilir ülke olmaktan çıkar. Bu nedenle Meclis'in bunu görüşmesi gerekir. O halde yapılması gereken, başta Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı olmak üzere ilgililerin, bakanların gelip Meclis'te kapalı bir oturumda Meclisimizi bilgilendirmesidir" dedi.

CHP'li Murat Emir, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Vadedilmiş topraklar hezeyanıyla hareket eden İsrail yönetiminin, Filistin ve Lübnan'dan sonra gözünü dikeceği yer bizim vatan topraklarımız olacaktır" sözlerini değerlendiren Emir, "Cumhurbaşkanının, 'İsrail bize saldıracak' tehditleri, eğer iç siyasi malzeme için değilse, içerideki sıkışmışlığı gidermek üzere, tabanına 'arkama geçin' demek anlamına gelmiyorsa, içerisinde dolu bilgiler var ve altı boş değilse, bunun Meclis'te konuşulması gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, 'İsrail bize saldırabilir' diyorsa, artık Türkiye yatırım yapılabilir ülke olmaktan çıkar. Biz yurt dışından finansal yatırım ve doğrudan yatırım da alamayacağız. Nitekim borsa günlerdir düşüyor ve Türkiye'nin ekonomik dengeleri giderek bozuluyor. Şu halde bir Cumhurbaşkanı bunu söylediyse, bunun Türkiye açısından ağır maliyeti vardır. Bu nedenle Meclis'in bunu görüşmesi gerekir ve Meclis Başkanının da yaptığı açıklamalardan anlıyoruz ki böyle bir oturumdan yarar ummaktadır ve talebimize olumlu bakmaktadır. O halde yapılması gereken, başta Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı olmak üzere ilgililerin, bakanların gelip Meclis'te kapalı bir oturumda Meclisimizi bilgilendirmesidir" diye konuştu.

'BUNLAR SAHTE BARIŞ SÖZCÜKLERİ'

Siyasette normalleşme adımlarının devam etmesi gerektiğini vurgulayan Emir, "Bunun için, 'Normalleşme süreci' olarak tanımladığımız bir süreci yürütmeye gayret ediyoruz. Dolayısıyla Sayın Bahçeli'nin, DEM Parti'nin sıralarına gelerek yetkililerin elini sıkmasını doğru buluruz. Ancak, 'Terör yuvası' dediğiniz, 'Kapatılsın' dediğiniz, 'Hazine yardımı verilmesin' dediğiniz, 'Hain' dediğiniz insanlara, sadece Cumhurbaşkanının konuşmasını dinleyerek ikna olmuş olmanız inandırıcı değil. Bunlar sahte barış sözcükleri. Bu sıkışmışlıktan kaynaklanan ve mümkünse etkileyebildiğiniz herkesi 'Cumhurbaşkanı tekrar seçilebilsin' diye yapacağınız yeni anayasa masalarına çekmeye gayret ettiğinizi görüyoruz. Oysa biz ülkemizde elbette huzur olsun, siyasetçiler birbirine saygılı olsun, tüm bunları talep ediyoruz; ama bunun bir tek Cumhurbaşkanının konuşmasıyla olması hem inandırıcı değil, hem de doğru değil. Dolayısıyla sahte nezaket gösterileri yerine, gazetecileri tehdit etmeyi bırakın, CHP'yi tehdit etmeyi bırakın. Size oy vermeyen, size benzemeyen yüzde 50'yi, 'Hain' ve 'Terörist' olarak nitelemekten vazgeçin" dedi.

Haber- Kamera: Aliekber METE-Muhammet BAYRAM/ANKARA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel ANKARA CHP'li Emir: Yapılması gereken bakanların Meclis'i bilgilendirmesidir - Son Dakika

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