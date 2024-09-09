Çubuk'ta Öğrencilere Kırtasiye Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çubuk'ta Öğrencilere Kırtasiye Desteği

Çubuk\'ta Öğrencilere Kırtasiye Desteği

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 1. sınıfa başlayan 2 bin öğrenciye kırtasiye seti, eğitim materyalleri ücretsiz dağıtıldı. Çubuk Belediyesi, ilçede ilk kez okula başlayan minik çocukları eğitim materyalleri ile sevindirdi.

09.09.2024 19:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 1. sınıfa başlayan 2 bin öğrenciye kırtasiye seti, eğitim materyalleri ücretsiz dağıtıldı.

Çubuk Belediyesi, ilçede ilk kez okula başlayan minik çocukları eğitim materyalleri ile sevindirdi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz'ın da katıldığı dağıtımda 1. sınıfa başlayan 2 bin öğrenciye hediyeleri tek tek verildi.

Öğretmen ve öğrencilerle tek tek ilgilenen Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yılmaz, eğitime verilen desteklerden dolayı Belediye Başkanı Baki Demirbaş'a teşekkür etti.

Yeni eğitim ve öğretim yılının tüm öğretmen, veli ve öğrencilere hayırlı uğurlu olmasını dileyen Yılmaz, "Belediye Başkanımızın sağ olsun eğitim öğretimle ilgili güzel bir hazırlığı varmış. Birinci sınıfa başlayan Çubuk'taki bütün öğrencilere kırtasiye seti dağıtımı yaptılar. Bakanlık olarak olabildiğince arkadaşlarla birlikte eğitim öğretim yönünde sahada olmaya çalışıyoruz. İlk ders zilini birlikte çalalım ve çocuklarımızla beraber olalım diyoruz. Benim de gönlümde Çubuk'u ziyaret etmek geçmişti ama böyle güzel bir tevafuk oldu. Kaymakamımızla, Belediye Başkanımızla birlikte çocuklarımıza bu kırtasiye setini dağıtmak nasip oldu." dedi.

Belediyenin verdiği desteğin önemine işaret eden Kaymakam Vehbi Bakır da, "Kırtasiye yardımı yapmasının ötesinde eğitim ve öğretim süreçleriyle ilgili okullarımızı yanında olması ve belediyenin tüm imkanlarını kullanmaları bizim için çok önemli. Belediyemizin desteğini de alarak öğrencilerimizi daha başarılı, daha mutlu, geleceğe daha hazır hale getirebiliriz." diye konuştu.

Belediye Başkanı Baki Demirbaş ise Belediye olarak eğitim yatırımlarına özel önem verdiklerini aktararak, "2024-2025 eğitim-öğretim yılımız hayırlı olsun. Güzel, hayırlı bir dönem geçirmeyi, kazasız, belasız, sorunsuz bir dönem geçirmeyi dua ediyoruz inşallah. Bu yıl ilkokula başlayan çocuklarımızı sevindirmek, ailelerine bir nevi destek olmak için kırtasiye seti dağıtımı yaptık. İnşallah bu desteğimiz önümüzdeki yıllarda da sürecek. Tabii Belediye olarak sadece bununla kalmıyoruz. İlçemizdeki 57 okulumuza her türlü imkanı ve desteği veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından öğrencilere hediyeleri dağıtıldı, hatıra fotoğrafları çektirildi.

İlçedeki okullar ve sınıflar ziyaret edilirken öğretmen, öğrenci ve velilerle de bir süre sohbet edildi.

Dağıtımlara, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Eranıl, Belediye Başkan Yardımcıları Lokman Kılıç, Akif Çiftçi, AK Parti Çubuk İlçe Başkanı Ahmet Kılıç ve Belediye Meclisi üyeleri de katıldı.

Kaynak: AA

Çubuk Belediyesi, Ankara Çubuk, ankara, Eğitim, Güncel, Çubuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çubuk'ta Öğrencilere Kırtasiye Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:57 Narin Güran soruşturmasında kilit isim serbest bırakıldı Narin Güran soruşturmasında kilit isim serbest bırakıldı!
23:29 İzmir’de Kerem’in gecesi A Milli Takımımız, İzlanda’yı 3-1 mağlup etti İzmir'de Kerem'in gecesi! A Milli Takımımız, İzlanda'yı 3-1 mağlup etti
22:33 Amcadan, ’’Narin’in babası mısınız’’ sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey Amcadan, ''Narin'in babası mısınız?'' sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey
20:43 Narin Güran’ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı Narin Güran'ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı
20:08 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu! Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı
10:41 Arabistan’dan gelen çuval dolusu parayı reddeden Emre Mor Süper Lig’de kaldı Arabistan'dan gelen çuval dolusu parayı reddeden Emre Mor Süper Lig'de kaldı
10:29 Yakıt tankeri kamyonla kafa kafaya çarpıştı Patlamada 48 kişi hayatını kaybetti Yakıt tankeri kamyonla kafa kafaya çarpıştı! Patlamada 48 kişi hayatını kaybetti
10:20 Narin’in cenazesi kime teslim edilecek Merak edilen soru yanıt buldu Narin'in cenazesi kime teslim edilecek? Merak edilen soru yanıt buldu
10:17 İspanya’da boğa koşusu festivalinde boğaz 20 yaşındaki genci boynuzlayarak öldürdü İspanya'da boğa koşusu festivalinde boğaz 20 yaşındaki genci boynuzlayarak öldürdü
10:17 Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı
10:05 Askerin Erdoğan’a selam vermediği iddia edilmişti Cumhurbaşkanlığı işin aslını açıkladı Askerin Erdoğan'a selam vermediği iddia edilmişti! Cumhurbaşkanlığı işin aslını açıkladı
10:04 Erken seçim ısrarının nedeni belli oldu İşte CHP lideri Özel’in önündeki son anket Erken seçim ısrarının nedeni belli oldu! İşte CHP lideri Özel'in önündeki son anket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2024 01:15:21. #1.13#
SON DAKİKA: Çubuk'ta Öğrencilere Kırtasiye Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement