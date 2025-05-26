Ankara'da "28 Mayıs Azerbaycan Cumhuriyeti Bağımsızlık Günü" kutlandı

Ankara'da, "28 Mayıs Azerbaycan Cumhuriyeti Bağımsızlık Günü" düzenlenen programla kutlandı.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 28 Mayıs Azerbaycan Cumhuriyeti Bağımsızlık Günü programına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov ile davetliler katıldı.

Büyükelçi Memmedov, törende yaptığı konuşmada, ülkesinin bağımsızlığını kazanmasının "en büyük bayram" olduğunu vurguladı.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki iyi ilişkilere değinen Memmedov, 107 yıl önce Azerbaycan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkenin Türkiye olduğuna dikkati çekti.

Memmedov, Türkiye'nin İkinci Karabağ Savaşı döneminde Azerbaycan'a verdiği manevi ve siyasi desteğin "ülkesine güç verdiğini" vurgulayarak, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve diğer devlet erkanının savaş zamanı dimdik Azerbaycan'ın yanında durması, 85 milyonluk Türk halkının 44 gün boyunca ellerinden Azerbaycan bayrağını indirmemesi, benzersiz Azerbaycan-Türkiye münasebetlerinin gücünü dünyaya bir kez daha gösterdi." diye konuştu.

"Türkiye ve bütün Türk dünyasıyla ilişkilerin geliştirilmesi, Azerbaycan'ın yürüttüğü dış politikanın en önemli istikametlerinden biridir." ifadesini kullanan Memmedov, bu ilişkilerin daha da güçlendirilmesinin ülkesinin geleceğe yönelik başlıca hedefleri arasında yer aldığını dile getirdi.