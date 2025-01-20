Ankara\'da 5. Genç Akademi Bahçelievler\'de Açılıyor

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(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi; Sıhhiye, Çayyolu, Ulus ve Batıkent'in ardından 5'inci Genç Akademi'yi kente kazandırıyor. BelPa Buz Pateni Tesisi'nin ikinci katında hizmet vermeye başlayacak Genç Akademi Bahçelievler'in yakın zamanda açılışı yapılacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliği anlayışıyla hizmete açtığı 'Genç Akademi'lerin yenilerini kente kazandırmaya devam ediyor. 15-35 yaş aralığındaki öğrenciler; diğer tesislerde olduğu gibi Bahçelievler Genç Akademi'ye üye olarak hem bireysel hem de grup çalışmaları yapabilme imkanı sunan modern ve konforlu çalışma ortamlarından yararlanabilecek. Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı; Sıhhiye, Çayyolu, Ulus ve Batıkent'ten sonra Bahçelievler BelPa Buz Pateni Tesisi'nin ikinci katında hizmet verecek Genç Akademi Bahçelievler'in açılışını yakında yapacak.

'Üniversite Ankara'da okunur' anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Erdal Demir, "Beşincisini açtığımız Genç Akademi Bahçelievler, öğrenciler ve üniversite topluluklarına konforlu ve çağdaş ders çalışma alanları sunmanın yanı sıra sosyal, kültürel ve bilimsel faaliyetlere de rahatça imkan sağlıyor. Bu alanlar öğrencilere, akademisyenlere ve öğretmenlere ücretsiz olarak hizmet veriyor. Gençlerimizin eğitim ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla burada onları ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Sabah 09.00 ile akşam 22.00 saatleri arasında açık olan akademilere üye olmaları için gençlerimizin öğrenci kimlik bilgileri ile gelmeleri yeterli" dedi.

Eğitim ve spor bir arada

15-35 yaş aralığındaki Başkentli öğrenciler; diğer tesislerde olduğu gibi Bahçelievler Genç Akademi'ye üye olarak modern ve konforlu çalışma ortamlarından yararlanabilecek.

650 metrekare alanda hizmet verecek Genç Akademi Bahçelievler, 200'ü aşkın oturma kapasitesiyle öğrencilere hem bireysel hem de grup çalışmaları yapabilme imkanı sunuyor. Öğrencilerin ihtiyaçlarına göre düzenlenen sesli ve sessiz çalışma alanları ile hizmet veren tesiste; çok amaçlı salon, çeşitli etkinlikler ve toplantılar için uygun bir ortam da bulunuyor. Öğrenciler, akademik çalışmalarını gerçekleştirebileceği gibi, aynı zamanda dinlenip sosyal etkinliklerde de bulunabilecekleri keyifli bir atmosferde vakit geçirebilecek.