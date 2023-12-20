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Ankara'da sokak köpekleri toplanması için eylem yapıldı - Son Dakika
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Ankara'da sokak köpekleri toplanması için eylem yapıldı

Ankara'da 5 kişi, sokak köpeklerinin mahallelerinden toplanması için açıklama yaptı. Altındağ ilçesinde gerçekleşen eylemde, sokak köpeklerinin barınaklara kapatılması talep edildi. Grup, sokak hayvanlarının çocukların güvenliğini tehlikeye attığını belirterek yetkililere seslendi.

20.12.2023 - 15:42,
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ANKARA'da 5 kişi, sokak köpeklerinin mahallelerinden toplanması için açıklama yaptı.

Altındağ ilçesi Karapürçek Caddesi'nde bir araya gelen 5 kişi, sokak köpeklerinin mahallelerden toplanarak barınaklara kapatılması talebiyle eylem yaptı. 'Protestomuz sokak köpekleri içindir', 'Sokak hayvanları yüzünden çocuklar ölmesin' yazılı dövizleri taşıyan grup adına Sakine Sungur (37), açıklama yaptı. Sungur, hayvan düşmanı olmadıklarını belirterek, "Hayvanların da korunmasını istiyoruz. Çocuklarımız ve yaşlılarımız yaralanıyor, ölüyor. Onlara sahip çıkılmasını istiyoruz. Çok şikayette bulunduk; ama kimse sesimizi duymadı. Buradan Cumhurbaşkanı'na, belediye başkanlarına sesleniyorum. Lütfen sesimizi duyun, başka bir amacımız yok. Seçimler gelecek, çocukları düşünerek sandığa gidelim. Sokak köpeklerinin toplanmasını istiyoruz, artık insanlar ölmesin. İnsanlar korkarak okullarına gidiyor, çocuklar dışarı çıkamıyor" dedi. (DHA)

Ankara\'da sokak köpekleri toplanması için eylem yapıldı
Kaynak: DHA
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