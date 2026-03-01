Ankara\'da ABD ve İsrail\'e Tepki

Başkentte Ankara Sivil Toplum Platformu öncülüğünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Platform üyesi sivil toplum kuruluşları, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde İran'a yapılan saldırıları protesto etmek ve basın açıklaması yapmak için toplandı.

Platform adına açıklamayı yapan Nevzat Öylek, İsrail ve ABD'nin, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in de hayatını kaybettiği, sivillerin yok edildiği "insanlık dışı zorbalıklarına" bir yenisini eklediğini belirtti.

Bu saldırının, uluslararası hukuku askıya alan, bölgeyi korku üzerinden dizayn etmeye çalışan yeni bir tahakkümün girişimi olduğunu vurgulayan Öylek, "Bu saldırı yalnızca bir ülkeye değil, barışa, bölge insanının iradesine ve insanlığın ortak vicdanına yönelmiştir. Dikkat çekici olan şudur ki bundan önce de birçok kez olduğu üzere bu saldırılar da ramazan ayı içerisinde gerçekleştirilmektedir. Bu zamanlama tesadüf değildir. Ramazan, Müslüman halklar için rahmetin, merhametin ve dayanışmanın ayıdır. Tam da bu ayda bombaların devreye sokulması, manevi iklimi hedef alarak İslam ülkelerine verilmiş pervasızca bir mesajdır." dedi.

Öylek, bugün bölgenin ateşe verilmesinin yalnızca komşu ülkeleri ilgilendiren bir mesele olmadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Unutulmamalıdır ki bu yangının hedefinde bölgenin tamamı vardır ve ülkemiz de bu büyük hesaplaşmanın dışında değildir. Coğrafyamız üzerinde yürütülen her kirli senaryo, uzun vadede ülkemizi de kuşatma ve zayıflatma stratejisinin bir parçasıdır. Bu saldırılar tesadüf değildir. Bu saldırılar, bölgeyi zayıflatma ve parçalayarak yönetme stratejisinin devamıdır. Bu saldırılar, korku üzerinden siyaset üretme stratejisinin yeni tezahürüdür."

Saldırıların yalnızca topraklara değil, insanlığın ortak değerlerine yönelik olduğunu dile getiren Öylek, "Bu saldırılar yalnızca devletlere değil, adalet fikrine yöneliktir." ifadesini kullandı.

Açıklama esnasında ABD ve İsrail karşıtı sloganlar atan platform üyeleri, "Küresel zorbalığa hayır" pankartı açtı. Alandaki bazı kişiler de saldırılarda hayatını kaybeden İran lideri Ali Hamaney'in fotoğrafını taşıdı.