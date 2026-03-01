Ankara'da ABD ve İsrail'e Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ankara'da ABD ve İsrail'e Tepki

Ankara\'da ABD ve İsrail\'e Tepki
01.03.2026 16:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivil toplum kuruluşları, ABD ve İsrail'in İran saldırılarını protesto etti, uluslararası hukuka dikkat çekti.

Başkentte Ankara Sivil Toplum Platformu öncülüğünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Platform üyesi sivil toplum kuruluşları, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde İran'a yapılan saldırıları protesto etmek ve basın açıklaması yapmak için toplandı.

Platform adına açıklamayı yapan Nevzat Öylek, İsrail ve ABD'nin, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in de hayatını kaybettiği, sivillerin yok edildiği "insanlık dışı zorbalıklarına" bir yenisini eklediğini belirtti.

Bu saldırının, uluslararası hukuku askıya alan, bölgeyi korku üzerinden dizayn etmeye çalışan yeni bir tahakkümün girişimi olduğunu vurgulayan Öylek, "Bu saldırı yalnızca bir ülkeye değil, barışa, bölge insanının iradesine ve insanlığın ortak vicdanına yönelmiştir. Dikkat çekici olan şudur ki bundan önce de birçok kez olduğu üzere bu saldırılar da ramazan ayı içerisinde gerçekleştirilmektedir. Bu zamanlama tesadüf değildir. Ramazan, Müslüman halklar için rahmetin, merhametin ve dayanışmanın ayıdır. Tam da bu ayda bombaların devreye sokulması, manevi iklimi hedef alarak İslam ülkelerine verilmiş pervasızca bir mesajdır." dedi.

Öylek, bugün bölgenin ateşe verilmesinin yalnızca komşu ülkeleri ilgilendiren bir mesele olmadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Unutulmamalıdır ki bu yangının hedefinde bölgenin tamamı vardır ve ülkemiz de bu büyük hesaplaşmanın dışında değildir. Coğrafyamız üzerinde yürütülen her kirli senaryo, uzun vadede ülkemizi de kuşatma ve zayıflatma stratejisinin bir parçasıdır. Bu saldırılar tesadüf değildir. Bu saldırılar, bölgeyi zayıflatma ve parçalayarak yönetme stratejisinin devamıdır. Bu saldırılar, korku üzerinden siyaset üretme stratejisinin yeni tezahürüdür."

Saldırıların yalnızca topraklara değil, insanlığın ortak değerlerine yönelik olduğunu dile getiren Öylek, "Bu saldırılar yalnızca devletlere değil, adalet fikrine yöneliktir." ifadesini kullandı.

Açıklama esnasında ABD ve İsrail karşıtı sloganlar atan platform üyeleri, "Küresel zorbalığa hayır" pankartı açtı. Alandaki bazı kişiler de saldırılarda hayatını kaybeden İran lideri Ali Hamaney'in fotoğrafını taşıdı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Sivil Toplum, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İsrail, Ankara, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da ABD ve İsrail'e Tepki - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı
Esnaftan kritik çağrı İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül Esnaftan kritik çağrı! İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül
Fenerbahçe’den kovulan Jhon Duran’ın ilk maçında yaptıkları olay oldu Fenerbahçe'den kovulan Jhon Duran'ın ilk maçında yaptıkları olay oldu
Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi Yargıtay son noktayı koydu Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi? Yargıtay son noktayı koydu
Siyasette ender görülecek olay: CHP’li başkan, Murat Kurum’a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti Siyasette ender görülecek olay: CHP'li başkan, Murat Kurum'a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Liverpool’da sürpriz ayrılık Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık

17:03
İran’dan Abraham Lincoln’e füze saldırısı
İran'dan Abraham Lincoln'e füze saldırısı
17:02
Bakan Şimşek, “Borsa İstanbul kapatılacak“ iddiasına yanıt verdi
Bakan Şimşek, "Borsa İstanbul kapatılacak" iddiasına yanıt verdi
16:36
Mahmud Ahmedinejad öldürüldü
Mahmud Ahmedinejad öldürüldü
16:31
Halk sığınaklara koşarken Netanyahu bakın hangi ülkeye sığındı
Halk sığınaklara koşarken Netanyahu bakın hangi ülkeye sığındı
16:02
“Borsa İstanbul kapatılacak“ iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama
"Borsa İstanbul kapatılacak" iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama
15:57
Hamaney’in öldürülmesi sonrası Türkiye ile İran arasında ilk temas
Hamaney'in öldürülmesi sonrası Türkiye ile İran arasında ilk temas
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2026 17:32:36. #7.13#
SON DAKİKA: Ankara'da ABD ve İsrail'e Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.