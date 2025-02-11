Ankara'da Ağaç Atıkları Geri Dönüşüm ile Değerlendiriliyor

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(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BelPlas A.Ş., çevreye duyarlı ve sürdürülebilir geri dönüşüm çözümleri kapsamında ağaç atıklarını, Kahramankazan'da bulunan Sıfır Atık Yeşil Dönüşüm Tesisi'nde işleyerek pelet yakıtına ve organik kedi kumuna dönüştürüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BelPlas A.Ş. çevre dostu geri dönüşüm projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. Belpas, kent genelinde kuruyan, budanan, devrilen veya böceklenen ağaçlar ile bu ağaçlara ait dal, çalı ve kuru organik atıkları işlemek amacıyla topluyor. Zarar görmüş kuruyan ağaçların gövdeleri Kahramankazan'da bulunan Sıfır Atık Yeşil Dönüşüm Tesisi'nde işlenerek pelet yakıtına, dal ve çalı gibi kuru organik atıklar ise kedi kumuna dönüştürülüyor.

Öğütülmüş parçalar sıkıştırılarak pelet yakıtı haline getiriliyor

Büyükşehir Belediyesine ait Sıfır Atık Yeşil Dönüşüm Tesisi'nde çevreci olması, yanma süresi ve sağladığı enerji bakımından verimli yakıtlar arasında ön plana çıkan pelet üretimi gerçekleştiriliyor. Başkent genelinde zarar gören ve kesilmek zorunda kalınan ağaç gövdelerinin tesise getirilmesiyle başlayan dönüşüm süreci, tomrukların öğütülmesiyle devam ediyor. Elde edilen öğütülmüş parçalar, kurutulma aşamasının ardından sıkıştırılarak pelet yakıtı haline getiriliyor.

Kereste ve tomruk özelliği taşımayan dal, ağaç kabuğu, çalı gibi organik ağaç atıkları da geri dönüşüm sürecine katılıyor. Bu parçalar da pelet yakıtı elde edilmesi için gereken aynı süreçlerden geçiyor. Ancak bu materyaller düşük kalorili olduğu için yakıt olarak değil organik kedi kumu şeklinde değerlendiriliyor. Bu sayede hem atıkların doğaya zarar vermesi önleniyor hem de sürdürülebilir bir geri dönüşüm modeli oluşturuluyor.

"Ağaç biti" ile etkin mücadele

Çubuk-1 Barajı, Mavi Göl, Elmadağ Mesire Alanı ile Kurtboğazı Barajı'nda bulunan ağaçlık bölgelere yerleştirilen 'Feromonlu Tuzak'lar, kent genelinde yer alan tüm ağaçlık bölgelere konulmaya başlandı. Kimyasal maddeler yerine doğal yöntemlerin tercih edildiği bu uygulama, yeşil alanlardaki ekolojik dengeyi korurken başta "ağaç biti" olmak üzere tüm zararlılarla etkin bir şekilde mücadele edilmesini sağlıyor.

BelPlas A.Ş. tüm bu çevreci uygulamalarla Başkentin ekolojik dengesini koruyarak küresel ısınma, çevre kirliliği ve enerji kaynaklarının tükenmesi gibi küresel sorunlara doğa dostu çözümler sunuyor. Bu girişimler, Ankara'nın yeşil alanlarını koruyarak geleceğe daha yaşanabilir bir çevre bırakmayı hedefliyor.

"Peletleri sosyal yardım alan ailelere, ibadethanelere ve muhtarlıklara dağıtıyoruz"

Bazı haşerelerin ağaçlara orman yangınlarından daha fazla zarar verdiğinin altını çizen BelPLAS AŞ Genel Müdür Yardımcısı Ali Tokmak, "Son dönemlerde yine gündeme gelen 'çam biti' dediğimiz haşerelerle ormanlarda mücadele etmekteyiz. 3 yıl önce Çubuk 1 Barajı'nda başlattığımız 'Feromonlu Tuzak'ları şu an Ankara'da çoğu orman arazisine de uygulamaktayız. Bu orman temizliğinde atıkları toplayıp Kahramankazan'daki geri dönüşüm tesisimize götürüp orada talaş haline getiriyoruz. Çeşitli işlemler sonucunda atıklardan pelet yakıtı ve kedi kumu elde ediyoruz. Tesislerimizde yapmış olduğumuz peletleri sosyal yardım alan ailelere, ibadethanelere ve muhtarlıklara dağıtıyoruz" dedi.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığımız koordinasyonunda ve BelPlas A.Ş. aracılığıyla 2 bin pelet sobası ve 2 bin ton pelet dağıtıldığını belirten Tokmak, şöyle devam etti:

"Çevre dostu olan peletimiz, hava kirliliği ve ters rüzgarlarda karbon monoksit yayan ve ölümlere dahi neden olan kömüre oranla kalorisi daha yüksek ve atığı yok denecek kadar azdır. Aşırı soğukların olduğu bu günlerde ibadethane ve muhtarlıklarımızın ısınma sorunlarını ortadan kaldırdığımız için BelPlas ailesi olarak mutluluk duymaktayız."