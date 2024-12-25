Ankara'da Atatürk'ün Gelişi 105. Yılında Kutlandı

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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 105'inci yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutluyor. Etkinlikler kapsamında Gençlik Parkı Necip Fazıl Salonu'nda "Bir Cumhuriyet Şarkısı" filmi, sanatseverlerle buluştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 105'inci yıl dönümü anısına düzenlediği etkinlikler kapsamında Genç Akademi Ulus, "Bir Cumhuriyet Şarkısı" isimli sinema filminin gösterimine ev sahipliği yaptı.

1930'lu yıllar Türkiye'sine ayna tutan filmin yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın üstlenirken, filmin kadrosunda Salih Bademci, Ertan Saban, Birce Akalay, Melis Sezen, Emre Karayel başta olmak üzere pek çok sevilen oyuncu yer alıyor.

Ulus Genç Akademi İdarecisi Tuğba Aydın, film gösterimine ilişkin,"Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca düzenlenen Milli Mücadelenin başlangıcı Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 105. yıl dönümüne özel 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' filmini seyirciyle buluşturduk. Bu kapsamda BKM Mutfak yönetimine şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.