Ankara'da AYM önünde intihar girişiminde bulunan emekli polis hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ankara'da AYM önünde intihar girişiminde bulunan emekli polis hastaneye kaldırıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara\'da AYM önünde intihar girişiminde bulunan emekli polis hastaneye kaldırıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da emekli derneklerinin AYM önündeki eylemi öncesinde, emekli polis olduğu öğrenilen bir kişi intihar girişiminde bulundu. Boynunda Türk bayrağı ve elinde döviz bulunan emekli polis, Gazi Üniversitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Durumunun ağır olduğu öğrenildi.

(ANKARA) - Emekli derneklerinin emekli memurların seyyanen zam talebiyle Anayasa Mahkemesi karşısındaki Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda düzenlediği eylem öncesinde, emekli polis memuru olduğu öğrenilen bir kişi intihar girişiminde bulundu. Boynunda Türk bayrağı ve elinde döviz bulunan emekli polis, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gazi Üniversitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Emeklinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Emekli dernekleri, emekli memurların seyyanen zam talebini dile getirmek amacıyla Anayasa Mahkemesi'nin karşısında bulunan Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda bir araya geldi.

Sendikaları temsilen bir avukat Anayasa Mahkemesi'ne dilekçe teslimi sonrasında yapılması planlanan basın açıklaması öncesinde emekli polis memuru olduğu öğrenilen bir erkek intihar girişiminde bulundu.

Boynunda Türk bayrağı ve elinde döviz taşıyan emekli polis memurunun intihar girişiminden sonra ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine sevk edilen ekipler, emekliye ilk müdahalede bulundu.

Gazi Üniversitesi Acil Servisi'ne kaldırılan emeklinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Emeklinin hastaneye kaldırılmasının ardından yapılması planlanan kapsamlı basın açıklaması ertelendi.

Kaynak: ANKA
Anayasa MahkemesiGazi Üniversitesiİnsan HaklarıAcil ServisPolitikaGüncelAnkaraDövizPolisSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kırıkhan’da Down sendromlu Pınar Aksoy gelinlik giydi, düğün töreniyle hayaline kavuştu Kırıkhan'da Down sendromlu Pınar Aksoy gelinlik giydi, düğün töreniyle hayaline kavuştu
Rostov’da İHA saldırısında hasar gören Novoşahtinsk rafinerisi üretime ara verdi Rostov'da İHA saldırısında hasar gören Novoşahtinsk rafinerisi üretime ara verdi
Manisa’da yaşlı kadın konakladığı kaplıcanın havuzunda ölü bulundu Manisa'da yaşlı kadın konakladığı kaplıcanın havuzunda ölü bulundu
Casusluk soruşturmasında 3 eski MASAK başkanının ifadesi alınacak: Erdoğan ve bakanlara ilişkin sorgulamalar tespit edildi Casusluk soruşturmasında 3 eski MASAK başkanının ifadesi alınacak: Erdoğan ve bakanlara ilişkin sorgulamalar tespit edildi
Galatasaray’da Okan Buruk kararı Dursun Özbek canlı yayında duyurdu Galatasaray'da Okan Buruk kararı! Dursun Özbek canlı yayında duyurdu
Yemen’de ilerleyen Husilere Suudi Arabistan’dan cihat çağrısı: Müftü Favzan ilan etti Yemen'de ilerleyen Husilere Suudi Arabistan'dan cihat çağrısı: Müftü Favzan ilan etti
17:08
Kılıçdaroğlu’ndan milli duruş Erdoğan’a destek verip Netanyahu’ya saydırdı
Kılıçdaroğlu'ndan milli duruş! Erdoğan'a destek verip Netanyahu'ya saydırdı
17:02
İlkay Gündoğan’ın ailesine AVM’de çirkin sözler Oğlu ağladı
İlkay Gündoğan'ın ailesine AVM'de çirkin sözler! Oğlu ağladı
16:41
AYM önündeki eylemde acı olay Emekli polis “geçinemiyorum“ diyerek...
AYM önündeki eylemde acı olay! Emekli polis "geçinemiyorum" diyerek...
16:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a açıkça soruldu: Türk ordusu Yemen’e müdahale edecek mi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açıkça soruldu: Türk ordusu Yemen'e müdahale edecek mi?
16:02
Dev maç için bomba skor tahmini Gerçekleşirse aylarca konuşulur
Dev maç için bomba skor tahmini! Gerçekleşirse aylarca konuşulur
15:22
Salah sevgisi bunu da yaptırdı 1200 kilometre gelip oturduğu taşı öptü
Salah sevgisi bunu da yaptırdı! 1200 kilometre gelip oturduğu taşı öptü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2026 17:26:38. #7.13#
SON DAKİKA: Ankara'da AYM önünde intihar girişiminde bulunan emekli polis hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei