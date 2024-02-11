Ankara\'da Batıkent ve Demetevler\'i Birbirine Bağlayacak Köprülü Kavşak Projesi

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Batıkent ve Demetevler'i birbirine bağlayan Bağdat Caddesi üzerinde 600 metre uzunluğunda köprülü kavşak için uygulama projesi hazırlandığı duyurdu.
Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yoğun trafik akışını düzenlemek, sürücülerin daha güvenli ve hızlı yolculuk yapmalarını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, şu bilgileri verdi:
"Yeni projelerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Batıkent ve Demetevler bölgesini birbirine bağlayan Bağdat Caddesi üzerinde, 600 metre uzunluğunda kavşak, 2 gidiş-2 geliş olarak uygulama projesi hazır. Nisan ayında ihaleye çıkıyoruz."
"Bizim önceliğimiz beton ve plastik olamaz"
Yapılan yazılı açıklamada da Yavaş'ın dün Polatlı'da Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaptığı ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene katıldığı belirtildi.
Buradaki konuşmasında, Başkent'i gerçek belediyecilikle tanıştırdıklarını kaydeden Yavaş, "Yıllardır Ankara halkının tertemiz parasını, pahalı projelere, Çin malı oyuncaklara, plastiklere yatırıp, proje yaptıklarını iddia ettiler. Biz de 'Bizim önceliğimiz beton ve plastik olamaz. Ankara halkının öncelikli ihtiyaçları vardır. Önce onları yapacağız' dedik. İçinde insan olmayan hiçbir projeyi biz kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.
Ankara Büyükşehir Belediyesinin kaynaklarının kendine yeteceğini vurgulayan Yavaş, şunları kaydetti:
"Eski dönemlerde kolilerle yapılan sosyal desteğe 'Başkent Kart' ile son verdik. Sosyal destek alan ailelere et ve doğal gaz desteği, çocuklarına da eğitimde fırsat eşitliği için kantin, servis, kırtasiye ve abonman desteği sağlıyoruz."
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