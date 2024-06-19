Ankara'da Bayram Tatiliyle Birlikte Sessizlik Hakim

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HABER: KADİR DEVİR/ KAMERA: DURSUN ALKAYA

(ANKARA) - Kurban Bayramı tatili dolayısıyla tatil yörelerine veya memleketlerine gidenler nedeniyle birçok büyükşehir gibi Ankara'ya da her zamankinden daha sakin bir atmosfer hakim oldu. Şehrin yoğun bölgelerinden Hoşdere Caddesi, Güvenlik Caddesi, Atatürk Bulvarı, Şili Meydanı ve Kuğulu Park gibi yerler, alışılmış kalabalığından uzak, adeta sessizliğe bürünmüş haliyle dikkati çekiyor. Sakinliğin hakim olduğu Ankara'nın tadını, şehir dışına çıkamayanlar ile bayram tatili için Ankara'ya gelen turistler çıkarıyor.

Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen başkentliler ya memleketlerine ya da tatil yörelerine gitti. Başkentte, şehir dışına çıkan nüfusun büyüklüğü, boş cadde ve sokaklara da yansıdı. Adeta terk edilmiş havasında olan caddeler, sokaklar ve parklarda sakinlik göze çarptı.

Çankaya ilçesinde genellikle yoğun trafiğiyle bilinen Hoşdere Caddesi, Güvenlik Caddesi bayram tatilinin etkisiyle en sakin günlerini yaşıyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde ciddi sıkışıklık yaşanan bu caddeler, trafiğin en az olduğu günlerini geçiriyor.

Şehir trafiğinin en yoğun olduğu Atatürk Bulvarı, başkentin ana arterlerinden biri olmasına rağmen, adeta az kullanılan bir otoyol görüntüsü veriyor. Neredeyse parmakla sayılacak kadar aracın görüldüğü bulvarda, göze çarpan yaya sayısı da oldukça az. Bayram tatilinin verdiği rahatlık şehir merkezinin bu önemli noktasında açıkça hissediliyor.

Ankaralıların nefes almak için sıklıkla tercih ettiği bölgelerden biri olarak bilinen Kuğulu Park'a da sakinlik hakim. Diğer günlerde çocukların koşuşturduğu, Ankaralıların dinlenmek için gününü geçirdiği, günün her saatinde kuğulara yem attığı bu park, sakinliğin ve huzurun merkezi haline gelmiş durumda. Sadece birkaç ailenin bayramın tadını çıkarmak için geldiği parkın etrafındaki yoğunluğun azalmış olması dikkati çekiyor.

Kentin en işlek alanlarından Şili Meydanı da benzer bir tablo çiziyor. Genellikle trafiğinin yoğun olduğu meydan, bayramın son günlerinde de sakin ve huzurlu bir atmosfere sahip.

"Kendimi yalnız, buruk hissediyorum"

Ankara'daki sakinliğin tadını şehir dışına çıkamayanlar ile gezmek için Ankara'ya gelenler çıkarırken, bayramı yalnız geçirenler de burukluğunu dile getirdi.

ANKA Haber Ajansı'nın mikrofon uzattığı Malatyalı Şah Hüseyin Yıldırım, "Yalnız hissediyorum kendimi o yüzden buruk hissediyorum. İnsanlar tatile gidiyor Ankara'da geriye kalanlar da Ankara'nın o temiz havasından faydalanmaya çalışıyorlar. Malatya'da doğdum, İzmir'de doyuyorum, Ankara'ya arada bir geliyorum. Memleket zaten depremde yerle bir oldu. Orada gidecek bir imkanımız yok. Memleketin halini iyi biliyorsunuz, memleket iyi durumda değil" diye konuştu.

Ankara'ya Azerbaycan'dan gelen Sever Salahlar da " Bakü'den tatil için geldik. Ankara'yı çok iyi bulduk. Ben her sene geliyorum. Ailem Bakü'de kızımla geldim" dedi.

"Ankara'yı seviyorum"

İzmir'den Ankara'ya gelen Füsun İnanç da "Ankara'yı seviyorum, daha önce de gelmiştim. Özellikle ulaşımın bedava olması sayesinde birçok yeri kardeşimle geziyoruz. Bayramı seviyoruz, ikimiz de ailemizden uzaktayız. Ailemiz İzmir'de. Böyle bir kaçamak yapalım dedik, mutluyuz" diye konuştu.

Mersin'den ailece Ankara'ya gelen Özdoğan ailesi de Ankara'nın serin havasının ve sakinliğinin tadını çıkaranlar arasında yer aldı. Ayşe Özdoğan, "Mutluyuz, çocuklarımızla beraberiz. Bayramı yaşatmaya çalıştık, çalışıyoruz. Biz Mersin'den geldik. Sessizlik güzel" şeklinde konuştu.

Tufan Özdoğan da "Sadece mutluluk yaşıyoruz çocuklarla beraber. Sessiz olması bence daha iyi. Biz zaten yoğun bir yerden geliyoruz. Gürültünün sıcağın her şeyin bol olduğu bir yerden geliyoruz. Biz, böyle bir yer arıyorduk aslında. Şu an burası bize yayla gibi" ifadelerini kullandı.