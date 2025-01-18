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Ankara'da Bodrumları Su Bastı

Ankara\'da Bodrumları Su Bastı

Ankara'da patlayan su hattı, iki apartmanın bodrum katını su bastı, belediye ekipleri müdahale etti.

18.01.2025 09:46
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Ankara'da, şebeke hattından sızan su, iki apartmanın bodrum katını bastı.

Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nden geçen içme suyu hattı, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı.

Şebeke hattından sızan su, Uğur Mumcu Sokak'ta bulunan iki apartmanın bodrum katını bastı.

İkamet ettikleri binaları su basan apartman sakinleri, belediye ekiplerine durumu bildirdi. Belediye ekipleri, Uğur Mumcu Caddesi'nde çalışma başlattı.

Mahalle sakinleri durumdan etkilendi

Apartman sakinlerinden Rıza Müftüoğlu, son aylarda defalarca aynı noktada su baskını yaşandığını, belediye ekiplerinin sorunu çözmekte zorlandığını ifade etti.

Bala Köse ise su baskınlarından dolayı sürekli zor durumda kaldıklarını belirterek, yetkililerden bir an önce soruna çözüm bulmalarını talep etti.

Öte yandan, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresince (ASKİ) abonelere gönderilen SMS'de ise mahallede yaşanan içme suyu hattındaki arıza nedeniyle saat 15.00'e kadar bölgede su kesintisi yapılacağı bildirildi.

Kaynak: AA

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