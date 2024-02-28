Başkent Ankara'da Bulgaristan'ın Ulusal Günü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi - Son Dakika
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Başkent Ankara'da Bulgaristan'ın Ulusal Günü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi

Başkent Ankara\'da Bulgaristan\'ın Ulusal Günü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi

Başkent Ankara'da, Bulgaristan'ın Ulusal Günü dolayısıyla düzenlenen resepsiyona, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Anguel Tcholakov ve çok sayıda davetli katıldı. Etkinlik, milli marşların okunmasıyla başladı ve iki ülkenin güçlü ortaklıklarını vurgulayan konuşmalarla devam etti.

28.02.2024 21:29
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Başkent Ankara'da, Bulgaristan'ın Ulusal Günü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçiliğinde düzenlenen resepsiyona, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Anguel Tcholakov ve çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlik, iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Büyükelçi Tcholakov, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ve Bulgaristan'ın komşu, ortak ve müttefik ülke olduğunu söyleyerek "İlişkilerimizi tek cümleyle özetlemek gerekirse, 'Birlikteyiz ve daha güçlüyüz' derdim." ifadesini kullandı.

İki ülkenin enerji, savunma, sınır güvenliği, yatırım, ticaret, kültür alanında güçlü ortaklıklar kurduğunu söyleyen Tcholakov, "Bölgeye, Avrupa'ya ve dünyaya sürekli olarak gösterdiğimiz başarı öykülerinden oluşan iyi bir komşuluk ilişkisinin yolunu çizmeyi ve iyi bir örnek olmayı başarıyoruz." dedi.

Tcholakov, "dost kara günde belli olur" ifadesinin kendi ülkesinde de kullanıldığını söyleyerek Bulgaristan'ın, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Türkiye'nin yanında olduğunu hatırlattı.

Büyükelçi Tcholakov, konuşmasını, "Dostluk ve ortaklık köprülerini kurma ve güçlendirme misyonunda yalnız değiliz." diyerek tamamladı.

Etkinlik, Nessebar Belediyesi Birleşik Sanat Okulu ekibinin halk oyunları gösterisiyle devam etti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Başkent Ankara'da Bulgaristan'ın Ulusal Günü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi - Son Dakika
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