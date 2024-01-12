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Ankara'da CHP'nin mitingi nedeniyle trafik kısıtlaması - Son Dakika
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Ankara'da CHP'nin mitingi nedeniyle trafik kısıtlaması

Ankara Emniyet Müdürlüğü, CHP'nin 14 Ocak'ta Ankara'daki Tandoğan Meydanı'nda yapacağı 'Anayasa'ya Sahip Çıkıyoruz' mitingi nedeniyle, 13 Ocak saat 22.00'den itibaren Tandoğan Meydanı çevresindeki cadde ve sokakların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

12.01.2024 - 22:53,
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Ankara Emniyet Müdürlüğü, CHP'nin 14 Ocak'ta Ankara'daki Tandoğan Meydanı'nda yapacağı "Anayasa'ya Sahip Çıkıyoruz" mitingi nedeniyle, 13 Ocak saat 22.00'den itibaren Tandoğan Meydanı çevresindeki cadde ve sokakların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 14 Ocak'ta Tandoğan Meydanı'nda CHP'nin düzenleyeceği "Anayasa'ya Sahip Çıkıyoruz" mitingi nedeniyle 13 Ocak saat 22.00'den etkinlik saatinin bitimine kadar bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün duyurusu şöyle:

"Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi tarafından 14.01.2024 tarihinde 12.00-16.00 saatleri arasında Anadolu Meydanında düzenlenecek açık hava toplantısı nedeniyle;

13.01.2024 tarihinde saat 22.00'den itibaren,

-İhtiyaç olması halinde Anıt Caddesi'nin Turgut Reis Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü,

14.01.2024 tarihinde saat 09.00'dan itibaren etkinlik sona erene kadar;

-Anıt Caddesi ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü,

- Gençlik Caddesi'nin Akdeniz Caddesi kesişimi ile Anıt Caddesi kesişimi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü,

-Dögol Caddesi'nin Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü,

-GMK Bulvarı'nın Strazburg Caddesi kesişimi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü,

- Celal Bayar Bulvarından Kazım Karabekir Caddesine bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile Kazım Karabekir Caddesinden Celal Bayar Bulvarına bağlantıyı sağlayan yan varyantlar,

- Hipodrom Caddesinden Anadolu Meydanı istikametine bağlantıyı sağlayan yan varyant ile Kazım Karabekir Caddesinden Gar Meydanı istikametine bağlantıyı sağlayan yan varyant,

-Kazım Karabekir Caddesi'nin Hipodrom Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü çift yönlü araç trafiğine kalacağından vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için öncelikle toplu taşıma araçlarını kullanmalarını basına ve kamuoyuna duyurulur."

Ankara\'da CHP\'nin mitingi nedeniyle trafik kısıtlaması
Kaynak: ANKA
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