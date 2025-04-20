Ankara'da Depremzede Çocuklar İçin 23 Nisan Şenliği Düzenlendi

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla depremzede çocuklara yönelik şenlik düzenledi. Eserkent Sosyal Konutları'nda misafir edilen çocuklar düzenlenen şenlikte, keyifli bir gün geçirdi.

ABB, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Mamak Araplar Mahallesi'ndeki Eserkent Sosyal Konutları'nda misafir edilen depremzede çocuklar için şenlik düzenledi. Şenlik alanında palyaçolar, yüz boyama etkinlikleri, sahne gösterileri ve çeşitli oyunlar çocuklarla buluştu. Gün boyunca süren etkinliklerde çocuklar gönüllerince eğlenirken, veliler de çocuklarının mutluluğuna ortak oldu. Etkinlik sonunda çocuklara uçurtma, top, oyuncak bebek, oyuncak araba ve saat hediye edildi. Etkinlikte çocuklar; bayramın coşkusunu doyasıya yaşarken, düzenlenen birbirinden renkli aktivitelerle moral buldu.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Güven, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerin ardından Ankara'ya gelen ailelerin yanında olduklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Milletimizin kaderini tayin ettiği, egemenliğini ilan ettiği, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı, aynı zamanda dünyada çocuklara adanmış ilk ve tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamanın gururunu ve sevincini yaşıyoruz. 23 Nisan 1920, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde milletimizin kendi kaderini eline aldığı, 'Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir' sözünün hayata geçtiği gündür. Bu önemli gün, aynı zamanda Atatürk'ün çocuklara verdiği değerin en güzel göstergesidir. Bugün sadece bir bayram değil; aynı zamanda birlik, beraberlik, kardeşlik ve barış günüdür. Her 23 Nisan'da sadece Türkiye'deki değil, dünyanın dört bir yanındaki çocuklar da bir araya gelir; dostluk köprüleri kurar, barış içinde bir dünya hayalini paylaşırız. Bizler de Atatürk'ün izinden giderek, vatanımızı çok sevmeli ve gelecekte ülkemizi daha da ileriye taşımak için çalışmalıyız."